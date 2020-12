Normal People'dan Harlots'e... Hulu'da 2020 yılında yer alan cesur sahneler

Sokağa çıkma yasaklarında dizilere ilgi daha da arttı. Özellikle Netflix, Apple TV ve Hulu gibi platformlardaki diziler sık sık gündem olarak tartışılmaya başlandı.

Netflix'in müstehcenlik dolu dizileri ve HBO'nun cesur sahneli dizilerinin yanında bir de Hulu var ki 2020'e damga vurdu.

Hulu'nun en ateşli seks sahnelerinin olduğu diziler ve filmleri listesi yapıldı. İşte bu yıl Hulu'da çok konuşulan seks sahneleri:

Normal People

Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Normal İnsanlar'ın her sahnesi çok konuşuldu. Haliyle bu listenin de başını Sally Rooney'nin aynı adlı popüler romanından uyarlanan, Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal'in rol aldığı Normal İnsanlar çekiyor. Öyle ki Nicole Kidman'in bile en beğendiği seks sahnelerinin arasında bu dizi yer alıyor.

The Great

Hulu'daki en sıcak seks sahneleri içinde ikinci sırayı The Great aldı. The Favourite filminin senaristlerinden Tony McNamara’nın Hulu yapımı dönem dizisi The Great, tıpkı büyük beğeni toplayan film gibi türün kalıplarını ve tarih yazımının erilliğini alaşağı ediyor. Dizinin odağındaysa bu kez İngiliz kraliyetinden az tanınmış bir kraliçenin değil, Çarlık Rusya’sını on sekizinci yüzyılda ülkeyi her anlamda farklı bir seviyeye taşıyarak tarihe geçmiş bir kadının, Çariçe II. Katerina’nın, ya da diziye verdiği adıyla Büyük Katerina’nın hikayesi var.