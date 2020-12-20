Normal People'dan Harlots'e... Hulu'da 2020 yılında yer alan cesur sahneler

Sokağa çıkma yasaklarında dizilere ilgi daha da arttı. Özellikle Netflix, Apple TV ve Hulu gibi platformlardaki diziler sık sık gündem olarak tartışılmaya başlandı.
Netflix'in müstehcenlik dolu dizileri ve HBO'nun cesur sahneli dizilerinin yanında bir de Hulu var ki 2020'e damga vurdu.
Hulu'nun en ateşli seks sahnelerinin olduğu diziler ve filmleri listesi yapıldı. İşte bu yıl Hulu'da çok konuşulan seks sahneleri:
Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen Normal İnsanlar'ın her sahnesi çok konuşuldu. Haliyle bu listenin de başını Sally Rooney'nin aynı adlı popüler romanından uyarlanan, Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal'in rol aldığı Normal İnsanlar çekiyor. Öyle ki Nicole Kidman'in bile en beğendiği seks sahnelerinin arasında bu dizi yer alıyor.
The Great
Hulu'daki en sıcak seks sahneleri içinde ikinci sırayı The Great aldı. The Favourite filminin senaristlerinden Tony McNamara’nın Hulu yapımı dönem dizisi The Great, tıpkı büyük beğeni toplayan film gibi türün kalıplarını ve tarih yazımının erilliğini alaşağı ediyor. Dizinin odağındaysa bu kez İngiliz kraliyetinden az tanınmış bir kraliçenin değil, Çarlık Rusya’sını on sekizinci yüzyılda ülkeyi her anlamda farklı bir seviyeye taşıyarak tarihe geçmiş bir kadının, Çariçe II. Katerina’nın, ya da diziye verdiği adıyla Büyük Katerina’nın hikayesi var.
Portrait of a Lady on Fire
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi de yılın en iddialı seks sahnelerinin arasına girdi. Filmdeki sevişme sahneleri uzun zaman çok tartışıldı ve listelerde sık sık yer aldı.
Palm Springs
Palm Springs, bir düğün gününü tekrardan yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah'nın hikayesini anlatıyor. Rahatsız edici seks sahnelerinin olmadığı film Hulu yapımları arasında kendini gösteriyor.
Shirley
Ünlü korku yazarı Shirley Jackson ve onun profesör olan kocası Stanley Hyman'ın evlerinde yaşamaya başlayan genç bir çiftin yaşadıklarına anlatan yapım 2020'in çok konuşulanları arasında yerini aldı. Elisabeth Moss oyunculuğuyla yine kendini gösteriyor.
A Nice Girl Like You
Nice Girl Like You, erkek arkadaşı tarafından pornofobik olmakla suçlandıktan sonra korkularıyla yüzleşen bir kadının hikayesini konu ediyor. Keman sanatçısı olan Lucy Neal, erkek arkadaşı tarafından pornofobik olarak suçlandıktan sonra bunun doğru olmadığını kanıtlamak için harekete geçiyor ve ortaya iddialı sahneler çıkıyor.
Little Fires Everywhere
Bu yılın yine en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Little Fires Everywhere, tek bir seks sahnesiyle listeye girmeyi başardı.
Power
Son sezondaki iddialı sevişme sahnesiyle konuşulan Power 2020 yılında da şaşırtmayı başardı. 7 Haziran 2014'te çıkış yapan polisiye ve dram türündeki dizi 2020 yılında hala iddialı sahneleriyle listelere giriyor.
Shrill
Hem ateşli hem de komik olabilecek sahneler listesi olsa orada da yerini alabilecek olan Shrill listenin sonuna doğru da olsa pes etmiyor ve listeye giriyor. Lindy West'in kitabından uyarlanan dizi vücudunu değiştirmeden hayatını değiştirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
1763 yılında Londra'da geçen dizide birbirine rakip olan genelev sahibi iki kadın ve bu rekabetin ortasında kalan genç kızların öyküsü, Londra'nın o dönemki sosyolojik yapısıyla birlikte anlatılıyor. İddialı sahneleriyle çok konuşulan Harlots 2020 listelerinde yerini alıyor.
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