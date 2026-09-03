Elle sıkıp güneşte kurutuyorlar! Kış gelince tas tas tüketiliyor

Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla besin kaynağı olarak gösteriliyor.

KELOĞLAN TARHANASI

Kökeni Orta Asya'ya dayanan tarhananın tarifini büyüklerinden öğrenip aynı şekilde evlerde yapmaya devam ettiklerini belirten Fatma Hatipoğlu, "Amasya'mızın coğrafi işaretli sıkma tarhanasının yapımına başladık. Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz" dedi.

"TARHANANIN KOKUSU EVİ SARAR"

Fast food yiyecekler yerine doğal ürünlerle hazırlanan şifa deposu tarhanayı öneren Hatipoğlu, "Ocağa koyup pişirdiğinde mis gibi kokar. Tarhananın kokusu evi sarar. Girer girmez kokuşu hissedilir. Tas tas içersin" diye konuştu.

Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt da geçen yıl bol miktarda tarhana satışı yaptıklarını söyledi. Bozkurt, yörede ayrıca ‘kaşık tarhana' ve ‘çanak tarhana'nın da üretildiğini söyledi. Şef Lütfi Kol ise, tarhana çorbasını restoranlarda müşterilerine beğeniyle sunduklarını vurguladı.