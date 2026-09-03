YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, mevsim geçişlerinde düşen vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlü tutmak için dağ kekiği, pekmez çeşitleri ve propolis gibi doğal ürünlerin tüketilmesini tavsiye etti.

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor

Mevsim geçişleriyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar, hastalıklara davetiye çıkarırken vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Eskişehir'de aktarlık yapan Metin Ağılönü, bağışıklık sistemini korumak isteyen vatandaşlara bitkisel çözümler hakkında bilgi verdi. Dağ kekiğinin mikrop kırıcı özelliğine dikkat çeken Ağılönü; andız, kozalak ve keçiboynuzu pekmezlerinin yanı sıra arı sütü ve propolis kullanımının da vücut direncini artırmada etkili olduğunu belirtti.

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor 1

"DAĞ KEKİĞİNİN MİKROP KIRICI ÖZELLİĞİ VARDIR"

Ağız yoluyla bulaşan mikroplara karşı dağ kekiğinin etkili bir koruma sağladığını ifade eden Metin Ağılönü, "Halk arasında 'zahter' olarak da bilinen dağ kekiği oldukça etkilidir ve mikrop kırıcı özelliği vardır. Bir tutam kekik çay gibi demlenip içilebilir ya da ağızda gargara yapılarak kullanılabilir. Bu yöntemle ağız yoluyla girebilecek mikropların kırılması sağlanabilir" dedi.

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor 2

"KEÇİBOYNUZU, ANDIZ VE KOZALAK PEKMEZİ VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR"

Farklı pekmez türlerinin kullanımına ve faydalarına değinen Ağılönü, "Keçiboynuzu pekmezini sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, isteğe göre akşamları da bir tatlı kaşığı tüketmelerini öneriyoruz. Bu pekmez vücudun direncini artırır. KOAH, astım ve öksürük şikayetleri olanlar ise andız ve kozalak pekmezini tercih edebilirler. Kozalak, andız ve keçiboynuzu pekmezleri düzenli tüketildiğinde bağışıklığı destekler. Ayrıca damla şeklinde 4-5 damla suya katılarak sabah aç karnına içilen propolis, arı sütü ve ginseng de direnci yüksek tutar" şeklinde konuştu.

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor 3

"VÜCUDUN HER ZAMAN SUYA İHTİYACI VARDIR"

Yalnızca yaz aylarında su içilmesi gerektiği yönündeki algının yanlış olduğuna vurgu yapan Ağılönü, "Sadece yazın terlediğimiz için su içilir gibi bir algı var ama vücudun her zaman suya ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra adaçayı, ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve çörek otu gibi bitkisel ürünler de mikroplara karşı koruma sağlar ve vücut direncini güçlü tutar" ifadelerini kullandı.

Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eylül ayında mutlaka tüketilmesi gereken balıklar açıklandı Eylül ayında mutlaka tüketilmesi gereken balıklar açıklandı
Yaz bitmeden kış telaşı başladı! Vatandaşlar kasa kasa almaya başladıYaz bitmeden kış telaşı başladı! Vatandaşlar kasa kasa almaya başladı

Anahtar Kelimeler:
grip nezle Aktar kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.