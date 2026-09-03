Kış nezlesi kapıda! Bu doğal malzemeler şifa saçıyor

Mevsim geçişleriyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalanmalar, hastalıklara davetiye çıkarırken vücut direncinin de düşmesine neden oluyor. Eskişehir'de aktarlık yapan Metin Ağılönü, bağışıklık sistemini korumak isteyen vatandaşlara bitkisel çözümler hakkında bilgi verdi. Dağ kekiğinin mikrop kırıcı özelliğine dikkat çeken Ağılönü; andız, kozalak ve keçiboynuzu pekmezlerinin yanı sıra arı sütü ve propolis kullanımının da vücut direncini artırmada etkili olduğunu belirtti.

"DAĞ KEKİĞİNİN MİKROP KIRICI ÖZELLİĞİ VARDIR"

Ağız yoluyla bulaşan mikroplara karşı dağ kekiğinin etkili bir koruma sağladığını ifade eden Metin Ağılönü, "Halk arasında 'zahter' olarak da bilinen dağ kekiği oldukça etkilidir ve mikrop kırıcı özelliği vardır. Bir tutam kekik çay gibi demlenip içilebilir ya da ağızda gargara yapılarak kullanılabilir. Bu yöntemle ağız yoluyla girebilecek mikropların kırılması sağlanabilir" dedi.

"KEÇİBOYNUZU, ANDIZ VE KOZALAK PEKMEZİ VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR"

Farklı pekmez türlerinin kullanımına ve faydalarına değinen Ağılönü, "Keçiboynuzu pekmezini sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, isteğe göre akşamları da bir tatlı kaşığı tüketmelerini öneriyoruz. Bu pekmez vücudun direncini artırır. KOAH, astım ve öksürük şikayetleri olanlar ise andız ve kozalak pekmezini tercih edebilirler. Kozalak, andız ve keçiboynuzu pekmezleri düzenli tüketildiğinde bağışıklığı destekler. Ayrıca damla şeklinde 4-5 damla suya katılarak sabah aç karnına içilen propolis, arı sütü ve ginseng de direnci yüksek tutar" şeklinde konuştu.

"VÜCUDUN HER ZAMAN SUYA İHTİYACI VARDIR"

Yalnızca yaz aylarında su içilmesi gerektiği yönündeki algının yanlış olduğuna vurgu yapan Ağılönü, "Sadece yazın terlediğimiz için su içilir gibi bir algı var ama vücudun her zaman suya ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra adaçayı, ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve çörek otu gibi bitkisel ürünler de mikroplara karşı koruma sağlar ve vücut direncini güçlü tutar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır