Ellerimizi ne kadar süreyle yıkamalıyız? İşte el yıkamanın hayati önemi...

SARS’dan, domuz gribine, Hepatit A’dan, grip ve dizanteriye kadar pek çok hastalık eller yoluyla bulaşabiliyor.

10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, sağlık sektöründe hijyen uygulamalarına özel konularıyla, ülkemizde ilk defa yapılacak ‘Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gündelik hayatımızda neredeyse her gün alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, ofisler, hastaneler ve havaalanları gibi insan sirkülasyonununun oldukça yoğun olduğu pek çok alanda bulunuyoruz. Bu tarz kalabalık ve yoğun ortamlarda bulaşıcı hastalıkların görülme ve sağlıklı insanlara bulaşma riski de ortamda bulunan insan sayısı ile doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Ellerimiz, birçok hastalığın bulaşmasına ve yayılmasına sebep oluyor.

Hastalığa neden olan pek çok virüs ve bakteri, dokunduğumuz yüzeylerden ellerimize ve “doğru” biçimde temizlenmemiş ellerimizden ise çevreye ve başka kişilere bulaşarak genele yayılıyor. Bu mikroorganizmalar bağırsak enfeksiyonu, hepatit A, dizanteri ve grip gibi pek çok hastalığa neden olabiliyor. SARS, MERS ve H1N1 (domuz gribi) gibi virüsler eller yoluyla taşınabiliyor.

15 yerine 30 saniye el yıkamak, hastalık oluşum riskini 10 kata kadar azaltıyor…