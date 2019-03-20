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Ellerimizi ne kadar süreyle yıkamalıyız? İşte el yıkamanın hayati önemi...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 20.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en temel yolu, ellerin doğru ve düzenli şekilde yıkanmasından geçiyor. Ellerin 15 saniye yerine, 30 saniye süreyle yıkanması, büyük fark yaratarak hastalık oluşum riskini 10 kata kadar azaltıyor ve birçok bulaşıcı hastalıkları engellemeye yardımcı oluyor.

Ellerimizi ne kadar süreyle yıkamalıyız? İşte el yıkamanın hayati önemi...

SARS’dan, domuz gribine, Hepatit A’dan, grip ve dizanteriye kadar pek çok hastalık eller yoluyla bulaşabiliyor.
10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, sağlık sektöründe hijyen uygulamalarına özel konularıyla, ülkemizde ilk defa yapılacak ‘Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gündelik hayatımızda neredeyse her gün alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, ofisler, hastaneler ve havaalanları gibi insan sirkülasyonununun oldukça yoğun olduğu pek çok alanda bulunuyoruz. Bu tarz kalabalık ve yoğun ortamlarda bulaşıcı hastalıkların görülme ve sağlıklı insanlara bulaşma riski de ortamda bulunan insan sayısı ile doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Ellerimiz, birçok hastalığın bulaşmasına ve yayılmasına sebep oluyor.

Hastalığa neden olan pek çok virüs ve bakteri, dokunduğumuz yüzeylerden ellerimize ve “doğru” biçimde temizlenmemiş ellerimizden ise çevreye ve başka kişilere bulaşarak genele yayılıyor. Bu mikroorganizmalar bağırsak enfeksiyonu, hepatit A, dizanteri ve grip gibi pek çok hastalığa neden olabiliyor. SARS, MERS ve H1N1 (domuz gribi) gibi virüsler eller yoluyla taşınabiliyor.
15 yerine 30 saniye el yıkamak, hastalık oluşum riskini 10 kata kadar azaltıyor…

Günlük hayatımızda çoğunlukla riskin farkında olmadığımız bu cisimlerin başında bulaşık süngerleri, tuvaletler, bilgisayarlar, cep telefonları, araba direksiyonları, asansör düğmeleri ve kapı kolları gibi noktalar geliyor.
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en temel yolu ise ellerimizin yıkamaktan geçiyor. Ellerimizin 15 saniye yerine, 30 saniye süreyle yıkanması büyük fark yaratıyor ve hastalık oluşum riskini 10 kata kadar azaltıyor. Doğru ve rutin el yıkama sonucunda soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarında yüzde 16-21, zayıf bağışıklığı olan kişilerin hastalanma oranında %58, bağırsak enfeksiyonuna neden olan hastalıklarda ise %31 oranında azalma sağlanabiliyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ, 'SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK FORUMU' DÜZENLENİYOR

10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, ülkemizde ilk defa yapılacak‘Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

10 Nisan Çarşamba günü 11:00-13:00 saatleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Forum’a; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ‘Türkiye ve Komşu Ülkeler arasında Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü’, İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Didier Pittet ‘El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü’, Cenevre Üniversitesi Hasta Sağlığı ve Enfeksiyon Kontrolü Bölümü’nden Alexandra Peters ‘Temel Hijyen Uygulamaları, Hastane Ortamı Temizliği ve Dezenfeksiyon Uygulamaları’, Londra Imperial Üniversitesi’nden Salgın Hastalıklardan Korunma Uzmanı Dr. Jon Otter ‘Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi’, Cenevre Üniversitesi Hastanesi Hasta Güvenliği Merkezi’den Ermira Tartari ‘Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler’ ve İTÜ Maden Fakültesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural ‘Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Konferansı’ başlıklarında konuşmacı olarak katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
el yıkama bulaşıcı hastalık

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