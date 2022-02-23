Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Kış ayında vücudunuzun yapısı gereği yağ depolamaya daha müsait hale gelirsiniz. Bununla birlikte alınan kilolar yaza doğru canınızı sıkmaya başlayabilir. Tabii ki kışın kilo alımınızın tek sebebi bununla da sınırlı değil. Sıcacık kahvelerinizin, sıcacık çaylarınızın yanına yaptığınız birbirinden güzel tatlılar ve tuzlular da kilo alımınızın bir diğer sebebi olabilir. Bu yüzden bu kalori alımını daha aza indirmek ve biraz daha sağlıklı beslenmek adına paylaşacağımız bu tarif sizlere büyük kolaylık sağlayacak. Tarifin içinde un yok, yağ yok, şeker yok! Şaşırdınız değil mi? Bu mucize diyet keki sizin için sunuyoruz.

DİYETE UYGUN ELMALI KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 adet elma

2 su bardağı yulaf

4 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı bal veya bitkisel tatlandırıcı (dilerseniz pekmez de olur)

1 tatlı kaşığı tarçın

İnce doğranmış elma dilimleri

HAZIRLANIŞI

Yulafı rondodan geçirerek un haline getirin.

Un haline gelen yulafın içerisine yumurta ekleyerek güzelce çırpın.

Ardından küçük küçük doğradığınız elmaları rondodan geçirip iyice küçültün.

Elma ve yulafı iyice karıştırın.

Üzerine kabartma tozu, tarçın ve tatlandırıcıyı ekleyerek tekrar karıştırın.

Yuvarlak bir tart tepsisinin altına fırın kağıdı serin ve içerisine ince ince dilimlediğiniz elmaları dizin.

Kek karışımını kabın içerisine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika kadar pişirin.

Soğuduktan sonra tepsiyi ters çevirin ve elma dilimlerinin üstte olmasını sağlayın.

Üzerine arzuya göre pudra şekeri ekerek çayın kahvenin yanına servis edebilirsiniz.

ELMALI ŞEKERSİZ KEK TARİFİNİN DİYETİNİZE KATKILARI

Tarçınlı şekersiz kek sadece düşük kalorisi ile değil içeriğindeki lifler sayesinde de tokluk sağlar.

Tarçın hücrelerin glikoz kullanma kapasitesini arttırarak insülin reseptörlerini tetikler. Bu sayede kan şekeriniz ve kolesterolünüz dengelenir.

Elma ise içerdiği B-6 vitamini ile vücut için gerekli olan oksijen miktarını arttırarak oksijenin taşınmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizde önemli rolü olan beyaz kan hücreleri yapımını arttırır.



