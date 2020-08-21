Elmalı kek tarifi: Pamuk gibi elmalı kek nasıl yapılır?

Çayla beraber iyi bir ikili olan kek tarifini bugün elmalı ve tarçınlı bir şekilde pişirdik. Elmalı kek tarifi, oldukça basittir ve tadına bakan misafirlerden her zaman tam not almayı başarır. Elmalı kek nasıl yapılır diyenler için tarifi püf noktalarıyla anlatıyoruz, buyursunlar.

ELMALI KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

2 su bardağı un

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

3 adet elma

Bir tatlı kaşığı tarçın

ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

Elmalı kek yapımı için ilk olarak derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine şekeri ekleyin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Bir su bardağı sıvı yağı ve sütü de kaba ilave edip çırpma işlemine devam edin. Şimdi karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek kıvamlı bir kek harcı elde edene kadar mikser yardımıyla çırpın.

Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığını kek harcını kalıba dökün. Elmaları ise kabuklu bir şekilde incecik dilimleyin. Dikey olacak şekilde kek harcının üzerine dizin.