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Elmalı kek tarifi: Pamuk gibi elmalı kek nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elmalı kek tarifi kokusu, dokusu ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Çayla beraber şahane bir ikili olan elmalı kek tarifi üstelik oldukça pratik. İşte pamuk gibi yumuşak ve lezzeti yerinde kek yapmanın sırları...

Elmalı kek tarifi: Pamuk gibi elmalı kek nasıl yapılır?

Çayla beraber iyi bir ikili olan kek tarifini bugün elmalı ve tarçınlı bir şekilde pişirdik. Elmalı kek tarifi, oldukça basittir ve tadına bakan misafirlerden her zaman tam not almayı başarır. Elmalı kek nasıl yapılır diyenler için tarifi püf noktalarıyla anlatıyoruz, buyursunlar.

ELMALI KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta
2 su bardağı un
Bir su bardağı süt
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
3 adet elma
Bir tatlı kaşığı tarçın

ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

Elmalı kek yapımı için ilk olarak derin ve geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine şekeri ekleyin ve mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Bir su bardağı sıvı yağı ve sütü de kaba ilave edip çırpma işlemine devam edin. Şimdi karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek kıvamlı bir kek harcı elde edene kadar mikser yardımıyla çırpın.

Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığını kek harcını kalıba dökün. Elmaları ise kabuklu bir şekilde incecik dilimleyin. Dikey olacak şekilde kek harcının üzerine dizin.

Son olarak bir tatlı kaşığı tarçını da kekin üzerine serpiştirerek dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki yaklaşık 40 dakika pişirin.

Keki soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

ELMALI KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Elmaları dilimledikten sonra kararmalarını önlemek için limonlu suda bekletebilirsiniz. Son aşamada tarçınla beraber esmer şeker karıştırıp kekin üzerine dökerseniz kesinlikle çok daha lezzetli bir aroma elde etmiş olacaksınız.

ELMALI KEK KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon elmalı kek ortalama 271 kaloridir. Şeker oranı yüksek olduğu için sık tüketimden kaçınılmalıdır.

ELMALI KEK ÇEŞİTLERİ

Kolay elmalı kek tarifimizi hazırladık. Değişik elmalı kek tarifleri arıyorsanız; soslu elmalı kek tarifi, elmalı cevizli kek tarifi, havuçlu elmalı kek tarifi ve karamelli elmalı kek tariflerini deneyebilirsiniz.

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