Elmalı köfte nasıl yapılır? MasterChef elmalı köfte tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde yapılan elmalı köftenin tarifi araştırılıyor. Sevilen lezzetlerden elmalı köfte hem malzemesi hem tarifiyle merak konusu oldu. Peki elmalı köfte nasıl yapılır?

ELMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

ELMALI KÖFTE MALZEMELERİ:



3 adet soğan

4 adet yeşil elma

2 kase yarma

1 kase kısırlık bulgur

Terbiyesi için:

250 gr yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 kase erik ekşisi

ELMALI KÖFTE TARİFİ:



İlk olarak 4 adet yeşil elma soyulur, ince doğranır.

2 kase yarma ve 1 kase kısırlık bulgura, 1 yemek kaşığı kadar tuz ve yarım çay bardağı kadar su eklenir ve iyice yoğrulur.

Oluşturulan harçtan küçük parçalar alınır, avuç içi ve orta parmak arasında sıkıştırarak fiyonk şeklinde köfteler hazırlanır.

Köfteler, 1 tatlı kaşığı tuzla birlikte kaynar suya alınır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra elmalar ilave edilir ve kaynamaya bırakılır. 3 adet soğan küçük küçük doğranır, iki yemek kaşığı tereyağında kavrulur. Yemeğin terbiyesi için ise, 250 gram yoğurda 1 yemek kaşığı un, 1 kase erik ekşisi ilave edilir ve ardından çırpılır.

Daha sonra terbiye alıştırarak tenceredeki malzemelere eklenir, kaynayana kadar karıştırılır ve kavrulan soğanlar ilave edilir. Elmalı köfte tarifiniz servise hazırdır. Afiyet olsun!

