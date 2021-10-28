YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Elmalı köfte nasıl yapılır? MasterChef elmalı köfte tarifi ve malzemeleri neler?

Elmalı köfte nasıl yapılır? MasterChef elmalı köfte tarifi ve malzemeleri neler?

28.10.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan elmalı köftenin tarifi araştırılıyor. Bu akşam MasterChef'te Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait yemekler yapıldı. Peki elmalı köfte nasıl yapılır? MasterChef elmalı köfte tarifi ve malzemeleri neler? İşte tarifi...

Elmalı köfte nasıl yapılır? MasterChef elmalı köfte tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde yapılan elmalı köftenin tarifi araştırılıyor. Sevilen lezzetlerden elmalı köfte hem malzemesi hem tarifiyle merak konusu oldu. Peki elmalı köfte nasıl yapılır?

ELMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?

ELMALI KÖFTE MALZEMELERİ:

3 adet soğan
4 adet yeşil elma
2 kase yarma
1 kase kısırlık bulgur
Terbiyesi için:
250 gr yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 kase erik ekşisi

ELMALI KÖFTE TARİFİ:

İlk olarak 4 adet yeşil elma soyulur, ince doğranır.
2 kase yarma ve 1 kase kısırlık bulgura, 1 yemek kaşığı kadar tuz ve yarım çay bardağı kadar su eklenir ve iyice yoğrulur.
Oluşturulan harçtan küçük parçalar alınır, avuç içi ve orta parmak arasında sıkıştırarak fiyonk şeklinde köfteler hazırlanır.

Köfteler, 1 tatlı kaşığı tuzla birlikte kaynar suya alınır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra elmalar ilave edilir ve kaynamaya bırakılır. 3 adet soğan küçük küçük doğranır, iki yemek kaşığı tereyağında kavrulur. Yemeğin terbiyesi için ise, 250 gram yoğurda 1 yemek kaşığı un, 1 kase erik ekşisi ilave edilir ve ardından çırpılır.

Daha sonra terbiye alıştırarak tenceredeki malzemelere eklenir, kaynayana kadar karıştırılır ve kavrulan soğanlar ilave edilir. Elmalı köfte tarifiniz servise hazırdır. Afiyet olsun!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...Et yedikten sonra hangi tatlı tüketilmeli? Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Squid Game dizisiyle ünlendi! Squid Game dizisiyle ünlendi!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Var Mısın Yok Musun yıldızını bir de şimdi görün!

Var Mısın Yok Musun yıldızını bir de şimdi görün!

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Etten sonra limon, tatlıdan sonra sirke tüketin!

Çay mı yoksa kahve mi? İşte etkileri

Çay mı yoksa kahve mi? İşte etkileri

Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...

Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...

Squid Game dizisiyle ünlendi!

Squid Game dizisiyle ünlendi!

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.