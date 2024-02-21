Elmalı krambıl (Crumble) tarifi: Elmalı krambıl (Crumble) nasıl yapılır?

Dünya mutfaklarından, farklı ülkelere ve bölgelere ait yiyecekler, tatlılar, ana yemekler ya da atıştırmalıklar denemeyi, tatmayı seviyorsanız Elmalı krambıl tarifimize mutlaka göz atmalısınız. İngiliz mutfağına ait bu tatlının hem yapımı çok kolay, hem de kolay ulaşabileceğiniz malzemeleri var. Şimdiden afiyet olsun.
Dünya Savaşı sırasında İngiltere’de kısıtlı imkânlar olması nedeniyle doğan crumble, Türk mutfaklarında da yerini aldı. Halk arasında krambıl olarak anılan bu lezzetli tatlıyı her öğün tüketebilir, tarifini ise aşağıda bulabilirsiniz.
MALZEMELER
4 adet elma
Yarım limon suyu
1 bardak şeker
1 çay bardağı esmer şeker
1 çimdik tuz
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
125 gram küp doğranmış tereyağı
1 bardak un
TARİF
Elmaları soyun ve yarım ay şeklinde dilimleyin.
Geniş bir kaba aldığınız elmalara limon suyunu ekleyin.
Vanilya, şeker ve tarçını ekleyip karıştırın.
Karışımı fırın kabına alın.
Tereyağı, şeker, un ve bir çimdik tuzu robotta çekin.
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