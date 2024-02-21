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    4. Elmalı krambıl (Crumble) tarifi: Elmalı krambıl (Crumble) nasıl yapılır?

    Elmalı krambıl (Crumble) tarifi: Elmalı krambıl (Crumble) nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    21.02.2024 16:18 | Son Güncelleme:
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    Dünya mutfaklarından, farklı ülkelere ve bölgelere ait yiyecekler, tatlılar, ana yemekler ya da atıştırmalıklar denemeyi, tatmayı seviyorsanız Elmalı krambıl tarifimize mutlaka göz atmalısınız. İngiliz mutfağına ait bu tatlının hem yapımı çok kolay, hem de kolay ulaşabileceğiniz malzemeleri var. Şimdiden afiyet olsun.

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    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/100gram 340kal
    1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’de kısıtlı imkânlar olması nedeniyle doğan crumble, Türk mutfaklarında da yerini aldı. Halk arasında krambıl olarak anılan bu lezzetli tatlıyı her öğün tüketebilir, tarifini ise aşağıda bulabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 4 adet elma
    • Yarım limon suyu
    • 1 bardak şeker
    • 1 çay bardağı esmer şeker
    • 1 çimdik tuz
    • Yarım tatlı kaşığı tarçın
    • 1 paket vanilya
    • 125 gram küp doğranmış tereyağı
    • 1 bardak un

    TARİF

    • Elmaları soyun ve yarım ay şeklinde dilimleyin.
    • Geniş bir kaba aldığınız elmalara limon suyunu ekleyin.
    • Vanilya, şeker ve tarçını ekleyip karıştırın.
    • Karışımı fırın kabına alın.
    • Tereyağı, şeker, un ve bir çimdik tuzu robotta çekin.
    • Hamur parçalarını elmaların üzerlerine yayın.
    • Fırını ısıtın.
    • 190 derecede üzeri kızarana dek pişirin.


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