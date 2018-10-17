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Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 17.10.2018 16:02 | Son Güncelleme

Kurabiyeler çay saatlerinin, kadın günlerinin en sevilen tatlılarından biridir. Elmalı kurabiye de kurabiyeler içinde pek bir rağbet görür. Pratik elmalı kurabiye tarifi ile ailenize, misafirlerinize övgü toplayacak lezzetli elmalı kurabiyeler yapabilirsiniz.

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Elmalı Kurabiye tarifi: Pratik ve nefis tarçınlı, cevizli, elmalı kurabiye tarifleri (videolu anlatım)

Kurabiyeler çay saatlerinin, kadın günlerinin en sevilen tatlılarından biridir. Elmalı kurabiye de kurabiyeler içinde pek bir rağbet görür. Pratik elmalı kurabiye tarifi ile ailenize, misafirlerinize övgü toplayacak lezzetli elmalı kurabiyeler yapabilirsiniz.

Çayın yayında yenecek en güzel tatlılardan biri olan elmalı kurabiye elma, tarçın, ceviz ve almanın bir araya geldiği tam bir lezzet uyumudur. Pastanelerde de en çok rağbet gören kurabiye çeşitlerinden biri olan elmalı kurabiyelerden evde de yapabilirsiniz. Pratik elmalı kurabiye tarifi sayesinde nefis bir elmalı kurabiyeler yapabilir, yakınlarınızın ve misafirlerinizin takdirini kazanabilirsiniz.

ELMALI KURABİYE MALZMELERİ

Elmalı Kurabiye yapımı için malzemeleri 2 ana grupta topladık. Kurabiye hamuru ve iç malzemesi. Kurabiyenin lezzetli olmasında özellikle kurabiye hamurunun tutturulması en önemli kısım. İç malzeme için de elmalı kurabiye tarifimizde sıraladığımız malzeme ve miktarlara birebir sadık kalmak zorunda değilsiniz. Şeker, tarçın, ceviz vb. ile oynayarak kurabiyenin tatlılığını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Elmalı kurabiye hamuru malzemeleri:

  • 250 gr margarin (yumuşak olmalı)
  • 1 su bardağı yoğurt,
  • 1 çay bardağı pudra şekeri veya toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Aldığı kadar un (takriben 4-5 su bardağı)
  • Yumurta

İç malzemesi:

  • 6-7 orta boy elma
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
  • 2-3 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 2 tatlı kaşığı tarçın

ELMALI KURABİYE TARİFİ

İç malzemenin yapımına elmaları soyup rendeleme ile başlayın. Rendelediğiniz elmaları bir tencerede 4 yemek kaşığı şeker ile 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin (suyunu çekmeli). Elmalar pişinde ocağın altını kapatın ve 2 tatlı kaşığı tarçın ile 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz ekleyip soğumaya bırakın.

İç malzeme soğurken kurabiye hamurunu yapabiliriz. Bunun için 250 gr margarin, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvıyağ, 1 paket kabarma tozu, 1 paket vanilya ve 4-5 su bardağı unu bir kaba koyup karıştırarak yoğurmaya başlayın. Hamur harcını ele yapışmayacak bir hale, kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Hamurunuz kıvam aldığında küçük bezelere ayırın. Her bir bezeyi düz bir zeminde kare şeklide açın. Bu karenin içine soğumuş olan iç malzemeden yerleştirin ve rulo yapıp yuvarlayarak fırın tepsisine yerleştirin. Tabii öncesinde tepsiyi yağlamayı unutmayın yoksa kurabiyeleriniz tepsiye yapışır.

Elmalı kurabiyeleri 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve servis ederken de üzerlerine bolca pudra şekeri serpin.

ELMALI KURABİYE TARİFİ VİDEOLU ANLATIM

Tarçınlı ve cevizli klasik bir kurabiye tarifi de Ferhan Kara’dan geliyor. Yemek bloggerı Ferhan kara elmalı kurabiye tarifi video serisinde kurabiyenin malzemelerini, hamurunun yapımını, iç malzemelerinin hazırlanışını, nasıl pişirildiğini ve servis edildiğini hem anlatıyor hem de gösteriyor.

Ferhan Kara, tarifi deneyeceklere nelere dikkat etmeleri gerektiğini de açıklıyor. Öncelikle elmaların pişirilirken suyunun çektiğine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü elmanın sulu olması yani iç malzemenin sulu kalması hamurun dağılmasına neden oluyor. İkinci olarak fırının önceden ısıtılmış olması gerektiğini ve renginin de hafif kırmızıya döndüğünde çıkartılması gerektiğini belirtiyor. Fırından çıkarttıktan sonra da fırın tepsisinde soğutulması gerektiğini hatırlatıyor.

elmali-kurabiye-tarifi-video

KREM PEYNİR KAPLAMALI ELMALI KURABİYE TARİFİ

Klasik elmalı kurabiye tarifini denedikten sonra bir de krem peynir kaplı elmalı kurabiye yapmayı deneyebilirsiniz. Krem peynir ve karamel sos kullanılan bu tarif için gerekli malzemeler şu şekilde:

Kurabiye malzemeleri:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 paket instant maya
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 4 su bardağı un (ayrıca rulo yapmak için ilave un)
  • 2/3 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1,5 su bardağı küp doğranmış tatlı elma (yaklaşık 2 adet bütün elmadan)
  • Yarım su bardağı ceviz

Krem peynirli kaplama malzemeleri:

  • 175 gr krem peynir
  • 2 yemek kaşığı süt
  • Yarım çay kaşığı vanilya
  • 2 su bardağı pudra şeker

Karamel sos malzemeleri:

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı esmer şeker
  • Yarım su bardağı süt

Krem Peynir Kaplamalı Elmalı Kurabiye

KREMA KAPLI KURABİYE YAPILIŞI

İlk olarak 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı şeker ve 1 paket mayayı mikserle köpük kıvamı alana kadar karıştırın Takriben 5-7 dakika. Ardından 2 adet yumurta, yarım çay kaşığı tuz ile 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını ekleyin. Hepsini iyiye tekrar karıştırın.

Mikserin düşük hızında karıştırma devam ederken 4 su bardağı unu ekleyin. Un da karıştırdıktan sonra yapışkan kıvamdaki hamuru, önceden unladığımız bir yüzeye koyun. Hamurunuzu yaklaşık 5-6 dakika, pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurun. Yapışkanlığı gitmezse un ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamurunuz kıvam alınca yağlanmış bir kaba yerleştirip ılık bir ortamda 1 saat kadar bekletin. Bu sırada kabaracaktır. 1 saatten sonra üzerine bastırıp ters çevirin ve bir 20 dakika daha bekletin. Hamurunuzu bekletirken sosu ve kaplamayı hazır edebilirsiniz.

Krem peynirli kaplama için ufak bir kaba yumuşak krem peynir, vanilya ve sütü koyup karıştırın. Bu sırada karışım pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yavaşça pudra şekeri ilave edin.

Sos içinse ufak bir tencereye esmer şeker, tereyağı ile sütü koyup orta ateşte yanan ocağa koyun. Tereyağı ile şeker eriyinceye kadar sıkça karıştırarak pişirin. Biraz tuz ilave ettikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Kabaran hamurunuzu unlanmış bir yüzeye alın ve 35 ila 40 santimetrelik dikdörtgenler halinde açın. Hamura fırçayla eritilmiş tereyağı sürün ve üstüne 2/3 su bardağı şeker ile tarçın karışından serpin. Ardından içine küp doğranmış elmaları ve kırık cevizleri dökün. Hamuru rulo yapıp uçlarından bastırarak kapatın.

Bu büyük rulodan 3-4 santimlik küçük rulolar kesin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. 15 dakika dinlendirdikten sonra fırına verip 2-25 dakika kadar pişirin. Son olarak üzerlerine peynirli kaplama ve karamel sosu dökün.

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