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Elmalı turta tarifi! Nefis lezzet: Tadı damağınızda kalacak

Betül Songur Betül Songur 22.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Elmalı turta tarifi! Nefis lezzet: Tadı damağınızda kalacak

Kurabiyeden sıkılanlar ve çayın yanında farklı tat arayanlar için elmalı turta, kolay tarifi ve pratik malzeme seçimi ile dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında aranan tatlar arasında bulunan elmalı turta tarifi vücudun ihtiyacı olan vitaminleri depolamaya da yardımcı oluyor. Tarçınla harmanlanmış elmaya eşlik eden ceviz, C vitamini ve B vitaminlerini taşımasının yanı sıra vücuttaki sodyum, demir, kalsiyum eksikliklerinin tamamlanmasına da yardımcı oluyor.

Havaların soğuması ile birlikte aile bireylerini bir araya toplayan sofralar, ebeveynlerle çocukları buluşturduğu gibi nefis lezzetleri de bir araya getiriyor. Zaman zaman tatlı zaman zaman tuzlu yiyeceklerin yer aldığı aile sofralarında görünüş ve lezzet kadar güzel koku da hayranlık uyandırıyor. İşte böyle bir lezzetin peşinde olanlara önerimiz elmalı turta tarifi!

Evinizde her zaman bulunan malzemelerle pratik şekilde hazırlayabileceğiniz elmalı turta tarifi kıyır kıyır tadı ile vazgeçilmeziniz olacak. Kurabiye kadar rağbet gören elmalı turta tarifi ile çocuklarınızın yanı sıra evinizde ağırlayacağınız misafirlerinizin de beğenisini toplayabilirsiniz. Kolay şekilde hazırlayabileceğiniz elmalı turta tarifinde ister tepsi ister borcam ister tart kalıbı kullanın nefis bir sonuç almanız kaçınılmaz olacak. İşte özel davetlerinizde size eşlik edecek elmalı turta tarifinin yapılışı...

ELMALI TURTA TARİFİ MALZEMELERİ

HAMURDA KULLANILACAKLAR:

  • 2 yumurta
  • Aldığı kadar un
  • 250 gram margarin
  • 1/2 çay bardağı süt
  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

ELMALI TURTA İÇİ İÇİN KULLANILACAKLAR:

  • 4 kırmızı elma
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • Ceviz (çekilmiş olmalı)

ÜZERİNDE KULLANILACAKLAR:

  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • Pudra şekeri

ELMALI TURTA YAPILIŞI

Elmalı turta pratik yapılışı ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir hamur işi tatlı. İçindeki malzemeler sayesinde çayın yanında yenecek 1 dilimle bile doyuracak kadar lezzetli olan elmalı turtanın harcında yakalanacak denge eşsiz bir tada imza atmanızı sağlayacak. A, B6, C, E ve K vitaminleri barındıran elma ile C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynak olan ceviz ile taçlandırılan harç, yiyenler için lezzetin yanı sıra şifa da sunuyor. Peki elmalı turta nasıl yapılıyor? İşte bu sorunun yanıtı:

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  • Elmalı turta tarifini hazırlarken öncelikle erittiğiniz 250 gram margarini, 2 yumurtayı, yarım çay bardağı sütü, 8 yemek kaşığı şekeri, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı kaşıkla karıştırın.
  • Karışımınıza aldığı kadar un ekleyin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hazır olan elmalı turta hamurunuzu dinlenmeye bırakın
  • Hamurunuz dinlenirken elmalarınızı soyarak rendeleyin.
  • Elmalarınızı tencereye alın ve üzerine şeker ilave edin. Suyunu çekene kadar ocakta pişirin.
  • Piştikten sonra ocaktan aldığınız elmalarınızın üzerine önceden hazırladığınız 2 çay kaşığı tarçını ilave edin ve karıştırın.
  • Elmalı turta için seçtiğiniz kabı (borcam, tart kalıbı, tepsi olabilir) sıvı yağ dökerek yağın kabın her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Burada amaç kabınızın yağlayarak turtanızın yapışmasını önlemeniz.
  • Hamurunuzdan elmalı turtanın üzerini süslemek için kullanacağınız kadarını ayırın.
  • Kalan hamurunuzu kabınıza yayın. Hazırladığınız elma harcını üzerine dökerek her yerine eşit şekilde dağıtın.
  • Ardından turtanızın üzerinde görünecek şeritlerinizi oluşturun.
  • Şeritleri, hamurunuzun üzerine dağıttığınız elma harcınızın üzerine eşit aralıklarla yerleştirin ve şeritlerin üzerine hazırladığınız yumurta sarısını sürün.
  • Hazırladığınız elmalı turtanızı önceden 180 dereceye ayarlayarak ısıttığınız fırına verin. Ardından fırının derecesini 200'e yükseltin.
  • 200 derecelik fırında 35-40 dakika kadar bekledikten sonra kıyır kıyır olan elmalı turtanızı fırından çıkarınca pudra şekeri serperek süslemeyi unutmayın.
  • Şimdiden afiyet olsun...

HEM PRATİK HEM NEFİS! TADI DAMAĞINIZDA KALACAK ELMALI TURTA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Elmalı turta tarifinde püf noktalardan ilki hazırlayacağınız hamurun eşit şekilde karışmış ve harmanlanmış olması. Bunun için hamurunuzu hazırlarken karıştırma işleminde sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın.
  • Seçeceğiniz lezzetli elmalara ceviz ekleyerek iç harcınızı daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.
  • Elma turta tarifinde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da fırın ısısı. Kıyır kıyır bir turta için pişireceğiniz süreyi ayarlarken kendi fırınınızın özelliklerini dikkate almanız daha başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.

ELMALI TURTA KAÇ KALORİ?

Hazırladığınız elmalı turtadan keseceğiniz orta büyüklükteki 1 dilim porsiyon 442 kaloriye denk geliyor.

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