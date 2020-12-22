Elmalı turta tarifi! Nefis lezzet: Tadı damağınızda kalacak

Havaların soğuması ile birlikte aile bireylerini bir araya toplayan sofralar, ebeveynlerle çocukları buluşturduğu gibi nefis lezzetleri de bir araya getiriyor. Zaman zaman tatlı zaman zaman tuzlu yiyeceklerin yer aldığı aile sofralarında görünüş ve lezzet kadar güzel koku da hayranlık uyandırıyor. İşte böyle bir lezzetin peşinde olanlara önerimiz elmalı turta tarifi!

Evinizde her zaman bulunan malzemelerle pratik şekilde hazırlayabileceğiniz elmalı turta tarifi kıyır kıyır tadı ile vazgeçilmeziniz olacak. Kurabiye kadar rağbet gören elmalı turta tarifi ile çocuklarınızın yanı sıra evinizde ağırlayacağınız misafirlerinizin de beğenisini toplayabilirsiniz. Kolay şekilde hazırlayabileceğiniz elmalı turta tarifinde ister tepsi ister borcam ister tart kalıbı kullanın nefis bir sonuç almanız kaçınılmaz olacak. İşte özel davetlerinizde size eşlik edecek elmalı turta tarifinin yapılışı...

ELMALI TURTA TARİFİ MALZEMELERİ

HAMURDA KULLANILACAKLAR:

2 yumurta

Aldığı kadar un

250 gram margarin

1/2 çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ELMALI TURTA İÇİ İÇİN KULLANILACAKLAR:

4 kırmızı elma

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

Ceviz (çekilmiş olmalı)

ÜZERİNDE KULLANILACAKLAR:

1 adet yumurtanın sarısı

Pudra şekeri

ELMALI TURTA YAPILIŞI

Elmalı turta pratik yapılışı ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir hamur işi tatlı. İçindeki malzemeler sayesinde çayın yanında yenecek 1 dilimle bile doyuracak kadar lezzetli olan elmalı turtanın harcında yakalanacak denge eşsiz bir tada imza atmanızı sağlayacak. A, B6, C, E ve K vitaminleri barındıran elma ile C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynak olan ceviz ile taçlandırılan harç, yiyenler için lezzetin yanı sıra şifa da sunuyor. Peki elmalı turta nasıl yapılıyor? İşte bu sorunun yanıtı: