Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Muğla'da çıkarılıyor, dünyadan talep yağıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çeken diaspor kristali, dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre yalnızca bu bölgede bulunan diaspor, elmastan 10 bin kat daha nadir olmasıyla mücevher dünyasının en özel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Gökçen Kökden

Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gören diaspor kristali, sahip olduğu benzersiz renk geçişleri ve sınırlı rezervi sayesinde son yıllarda daha da fazla ilgi çekmeye başladı.

DÜNYADA SADECE MİLAS'TAN ÇIKARILIYOR

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Muğla da çıkarılıyor, dünyadan talep yağıyor 1

Milenyum Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgün, diaspor kristalinin dünyada yalnızca Milas'taki boksit yataklarında bulunduğunu belirterek, taşın en büyük değerinin nadirliğinden geldiğini söyledi.

Bafa Gölü'nden Milas'a kadar uzanan bölgede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Akgün, diasporun çıkarıldığı alanın oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti. Ruhsat sahasının yaklaşık 20 kilometrelik bölümünün yalnızca 4 kilometresinde bu kristallere rastlandığını belirten Akgün, bu durumun taşı daha da özel hale getirdiğini vurguladı.

100 MİLYON YILA YAKIN OLUŞUM SÜRECİ

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Muğla da çıkarılıyor, dünyadan talep yağıyor 2

Uzmanlara göre diaspor kristali, günümüzden yaklaşık 60 ila 100 milyon yıl önce boksit yataklarının içinde oluştu.

Saydam ve renk değiştiren diaspor kristallerinin ilk kez 1970'li yıllarda keşfedildiğini belirten Akgün, şirket olarak yaklaşık 14 yıl önce maden sahasını devraldıktan sonra boksitin yanı sıra kristal üretimine de başladıklarını ifade etti.

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Diasporu diğer değerli taşlardan ayıran en önemli özelliklerden biri ise renk değiştirme kabiliyeti. Madenden çıkarıldığında yeşilimsi ve kahverengimsi tonlara sahip olan taş, farklı ışık kaynaklarında farklı renkler yansıtıyor.

Gün ışığında ve beyaz ışık altında zeytin yeşili tonlarında görülen diaspor, sıcak ışık altında kahverengiye yakın renkler alabiliyor. Mum ışığında ise pembe ve kırmızıya yaklaşan tonlar ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, diasporun dünyada renk değiştirme özelliğine sahip sadece birkaç değerli taştan biri olduğuna dikkat çekiyor.

KESİMİ OLDUKÇA ZOR

Madenden çıkan her kristalin mücevher olarak kullanılamadığını belirten Akgün, taşın büyük bölümünün mat veya ince yapıda olduğunu söyledi. Mücevher üretimi için yeterli kalınlıkta ve şeffaflıkta olan kristallerin tercih edildiğini ifade eden Akgün, kesim sırasında çatlama, ayrılma ve kırılma riskinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu nedenle kaliteli bir diaspor elde etmek için hem uygun ham taşın bulunması hem de yüksek ustalık gerektiren bir kesim sürecinin uygulanması gerekiyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YERİNE GÖNDERİLİYOR

Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Muğla da çıkarılıyor, dünyadan talep yağıyor 3

Milas'tan çıkarılan diaspor kristalleri başta ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hong Kong ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Taşların bir bölümü ham olarak satılırken, bir kısmı da yurt dışında işlenerek özel tasarım mücevherlerde kullanılıyor.

Türkiye'ye gelen turistlerin de özellikle diaspor taşını araştırdığı ve satın almak istediği belirtiliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece olunca lavaboya tuz dökün çağrısı yapıldı!Gece olunca lavaboya tuz dökün çağrısı yapıldı!
Devlete satmadı, inat etti: Otoyol evinin etrafından geçti!Devlete satmadı, inat etti: Otoyol evinin etrafından geçti!

Anahtar Kelimeler:
Muğla taş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.