Elmastan 10 bin kat daha değerli! Sadece Muğla'da çıkarılıyor, dünyadan talep yağıyor

Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gören diaspor kristali, sahip olduğu benzersiz renk geçişleri ve sınırlı rezervi sayesinde son yıllarda daha da fazla ilgi çekmeye başladı.

DÜNYADA SADECE MİLAS'TAN ÇIKARILIYOR

Milenyum Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgün, diaspor kristalinin dünyada yalnızca Milas'taki boksit yataklarında bulunduğunu belirterek, taşın en büyük değerinin nadirliğinden geldiğini söyledi.

Bafa Gölü'nden Milas'a kadar uzanan bölgede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Akgün, diasporun çıkarıldığı alanın oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti. Ruhsat sahasının yaklaşık 20 kilometrelik bölümünün yalnızca 4 kilometresinde bu kristallere rastlandığını belirten Akgün, bu durumun taşı daha da özel hale getirdiğini vurguladı.

100 MİLYON YILA YAKIN OLUŞUM SÜRECİ

Uzmanlara göre diaspor kristali, günümüzden yaklaşık 60 ila 100 milyon yıl önce boksit yataklarının içinde oluştu.

Saydam ve renk değiştiren diaspor kristallerinin ilk kez 1970'li yıllarda keşfedildiğini belirten Akgün, şirket olarak yaklaşık 14 yıl önce maden sahasını devraldıktan sonra boksitin yanı sıra kristal üretimine de başladıklarını ifade etti.

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Diasporu diğer değerli taşlardan ayıran en önemli özelliklerden biri ise renk değiştirme kabiliyeti. Madenden çıkarıldığında yeşilimsi ve kahverengimsi tonlara sahip olan taş, farklı ışık kaynaklarında farklı renkler yansıtıyor.

Gün ışığında ve beyaz ışık altında zeytin yeşili tonlarında görülen diaspor, sıcak ışık altında kahverengiye yakın renkler alabiliyor. Mum ışığında ise pembe ve kırmızıya yaklaşan tonlar ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, diasporun dünyada renk değiştirme özelliğine sahip sadece birkaç değerli taştan biri olduğuna dikkat çekiyor.

KESİMİ OLDUKÇA ZOR

Madenden çıkan her kristalin mücevher olarak kullanılamadığını belirten Akgün, taşın büyük bölümünün mat veya ince yapıda olduğunu söyledi. Mücevher üretimi için yeterli kalınlıkta ve şeffaflıkta olan kristallerin tercih edildiğini ifade eden Akgün, kesim sırasında çatlama, ayrılma ve kırılma riskinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu nedenle kaliteli bir diaspor elde etmek için hem uygun ham taşın bulunması hem de yüksek ustalık gerektiren bir kesim sürecinin uygulanması gerekiyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YERİNE GÖNDERİLİYOR

Milas'tan çıkarılan diaspor kristalleri başta ABD, İngiltere, Kanada, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hong Kong ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Taşların bir bölümü ham olarak satılırken, bir kısmı da yurt dışında işlenerek özel tasarım mücevherlerde kullanılıyor.

Türkiye'ye gelen turistlerin de özellikle diaspor taşını araştırdığı ve satın almak istediği belirtiliyor.