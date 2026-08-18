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Yaz aylarında serinleten lokasyon: 357 farklı bitki türüne sahip!

Bayburt’un Demirözü ilçesinde 208 hektarlık alana yayılan Yakupabdal Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, doğal güzellikleri ve sosyal donatılarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında serinleten lokasyon: 357 farklı bitki türüne sahip!

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2014 yılında tabiat parkı ilan edilen Yakupabdal Tabiat Parkı, Bayburt kent merkezine yaklaşık 50, Demirözü ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafede bulunuyor.

Yaklaşık 1854 metre rakıma sahip park, temiz havası ve serin iklimiyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Parkta 54 familyaya ait 197 cins ve 357 farklı bitki türü bulunuyor. Sarıçam ormanları, titrek kavak toplulukları ve çalılık alanların yanı sıra yapay gölet, akarsu ekosistemi, çayırlıklar ve orman açıklıkları bölgenin doğal yapısını oluşturuyor.

Ayı, tilki ve çakal gibi yaban hayvanlarının da yaşam alanı olan park, kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarına da çeşitli imkanlar sunuyor.

Yaz aylarında serinleten lokasyon: 357 farklı bitki türüne sahip! 1

BİRÇOK ETKİNLİK YAPILABİLİYOR

Doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve kuş gözlemi gibi etkinliklerin yapılabildiği parkta ziyaretçiler, piknik alanları ve seyir teraslarından da yararlanabiliyor.

Yakupabdal Tabiat Parkı, çevresindeki tarihi ve kültürel noktalarla da bölgesel turizme katkı sağlıyor. Park güzergahında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı ve Satala Antik Kenti gibi önemli turizm durakları bulunuyor.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Yakupabdal Tabiat Parkı, Bayburt’un önemli doğa turizmi alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Bayburt Serinhisar Gölcük Tabiat Parkı yaz bitki
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