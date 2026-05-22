Elmastan binlerce kat değerli: Tesadüfen Muğla'da keşfedildi!

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı, son yıllarda uluslararası mücevher sektörünün gözdesi haline geldi. Uzmanlar, doğada oldukça sınırlı bulunan taşın, elmasa kıyasla çok daha nadir olduğunu ifade ediyor.

DÜNYADA SADECE TÜRKİYE'DE VAR

Mücevher kalitesindeki diaspor kristallerinin dünyada yalnızca Türkiye’de bulunduğu belirtilirken, taşın özellikle Milas bölgesindeki yataklardan çıkarıldığı kaydediliyor. İlk izlerine 19. yüzyılda farklı bölgelerde rastlanan diasporun, takı üretimine uygun yüksek kaliteli örneklerinin ise yalnızca bu bölgede elde edildiği ifade ediliyor.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

1970’li yıllarda bir alüminyum madeninde tesadüfen keşfedilen taşın, 1990’lı yıllarda uluslararası mücevher otoriteleri tarafından kayıt altına alınarak dünya literatürüne girdiği belirtiliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Diasporu diğer değerli taşlardan ayıran en önemli özelliğin ise ışığa göre renk değiştirmesi olduğu aktarılıyor. Gün ışığında yeşil tonlarına bürünen taşın, loş ışık altında pembe ve mor tonlarında görünebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, taşın çevredeki renklerden ve yansımalardan da etkilenebildiğini belirtirken, bu optik özelliğin diasporu koleksiyonerler ve tasarımcılar açısından özel bir konuma taşıdığına dikkat çekiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

Son yıllarda küresel çapta ilgi gören taşın, dünyaca ünlü isimlerin tercihiyle daha da popüler hale geldiği belirtiliyor. Türk tasarımcıların hazırladığı mücevherlerde kullanılan diaspor taşının, uluslararası moda dünyasında da dikkat çektiği ifade ediliyor.

Alessandra Ambrosio gibi ünlü isimlerin tercih ettiği taşın, sınırlı rezervi nedeniyle dünyanın en özel doğal zenginlikleri arasında gösterildiği kaydediliyor.