Psikolojiye göre misafir sevmemenin altında yatan neden açıklandı

ABD’li devlet insanı ve düşünür Benjamin Franklin, "Misafirler de balık gibidir; üç gün sonra kokmaya başlarlar" demişti. Pek çok kişi bu söze hak veriyor. Çünkü evine gelen misafirleri ağırlamaktan memnun olsa da, bir süre sonra huzursuzluk yaşayan insanların sayısı oldukça fazla.

Çevresel psikoloji alanındaki araştırmalar ise bu durumun sadece 'ayıp' ya da 'sabırsızlık' olmadığını, insanın doğal psikolojik sınırlarıyla ilgili olduğunu ortaya koydu.

EV, İNSAN İÇİN 'BİRİNCİL BÖLGE'

Uzmanlara göre insanlar evlerini yalnızca bir yaşam alanı olarak değil, aynı zamanda 'birincil bölge' olarak görüyor. İş yerleri veya kamusal alanlardan farklı olarak ev; kişinin kontrol sahibi olduğu, düzenini kurduğu ve kendini güvende hissettiği özel alan anlamına geliyor.

Bu nedenle eve gelen misafirler, günlük rutini bozduğunda ya da ev sahibinin alıştığı düzeni değiştirdiğinde stres oluşabiliyor. Misafirin farklı uyku saatleri, ortak alanları yoğun kullanması veya evin kullanım şeklini değiştirmesi zamanla ev sahibinde gerginlik yaratabilir.

"BURASI BENİM EVİM" DUYGUSU DEVREYE GİRİYOR

Psikologlara göre insanların evleriyle güçlü bir sahiplik bağı bulunuyor. "Bu benim evim, benim eşyam" düşüncesi oldukça doğal kabul ediliyor.

Misafirlerin:

Ev içinde fazla rahat hareket etmesi

Özel eşyalara dokunması

Dağınıklık bırakması

Fazla sıcak su ya da yiyecek tüketmesi gibi durumlar ise bilinçaltında 'alan ihlali' hissi yaratabilir. Bu da savunmacı tepkilere neden oluyor.

MİSAFİRLİK SÜRESİ UZADIKÇA STRES ARTIYOR

Araştırmalar, kısa süreli ziyaretlerin daha kolay tolere edildiğini; ancak süre uzadıkça stres seviyesinin yükseldiğini gösteriyor. Özellikle kaygıya yatkın ya da düzenine bağlı kişiler için uzun süreli misafirlik ciddi bir psikolojik yük oluşturabilir.

İçedönük bireylerde ise durum daha belirgin. Çünkü bu kişiler, yalnız kalabildikleri alanlara ve sessizliğe daha fazla ihtiyaç duyuyor.

MAHREMİYET İHLALİ EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ

Çevresel psikolog Irwin Altman tarafından geliştirilen 'mahremiyet düzenleme teorisine' göre insanlar, sosyal temas ile yalnızlık arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

Misafirlerin:

Sürekli ortak alanda bulunması

Özel konuşmalara dahil olması

Yatak odası gibi kişisel alanlara girmesi ev sahibinin ihtiyaç duyduğu mahremiyet seviyesini bozabilir. Bu da tahammülsüzlük, içe kapanma ve kısa öfke patlamalarıyla sonuçlanabilir.

EV İŞLERİ YÜKÜ DE ETKİLİ

Uzmanlar, misafir ağırlamanın yarattığı ek iş yükünün de önemli bir stres kaynağı olduğunu belirtti. Özellikle yemek, temizlik ve düzen sorumluluğunun tek kişide toplandığı evlerde bu durum daha belirgin hale geliyor.

UZMANLARDAN 'İYİ MİSAFİR' TAVSİYESİ

Psikologlara göre iyi bir misafir olmanın temel kuralları şunlar:

Ev sahibinin düzenine saygı göstermek

Ortak alanları dikkatli kullanmak

Mahremiyet sınırlarını ihlal etmemek

Ev işlerine yardımcı olmak

Ziyareti gereğinden fazla uzatmamak.

Kısacası, uzmanlar Benjamin Franklin’in yüzyıllar önce söylediği sözün bugün psikoloji bilimiyle de desteklendiğini belirtti: Misafirlik kısa sürdüğünde daha keyifli oluyor.