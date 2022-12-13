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  4. Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı’da mide bulandıran olayda yeni gelişme! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı’da mide bulandıran olayda yeni gelişme! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

13.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına zihinsel engelli ablası Elnare Kızmaz'ı bulabilmek için katılan Aynur Hanım'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Aynur Hanım, eniştesi Ahmet Kızmaz'ın ablasını başka erkeklerle birlikte olmaya zorladığını iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran, mide bulandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Ormanda yapılan çalışmalar sonucunda Elnare Kızmaz'ın eşyaları bulundu. Müge Anlı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı’da mide bulandıran olayda yeni gelişme! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sosyal medyada olay oldu. 22 Kasım'da kayıplara karışan ablası Elnare Kızmaz'ı arayan Aynure Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini öne süren Aynure Hanım'ın sözleri olay olmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı.

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MÜGE ANLI'DAKİ MİDE BULANDIRAN OLAYIN YANKILARI SÜRÜYOR

Ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve eşinin de bu durumdan faydalandığını söyleyen Aynure Hanım'ın yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

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ELNARE KIZMAZ OLAYINDA FLAŞ GELİŞME

Köydeki çok sayıda erkek tarafından tecavüze uğradığı öğrenilen Elnare'yi arama çalışmaları devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA FLAŞ GELİŞME: "ELNARE'NİN İZİNE ULAŞILDI"

Müge Anlı ormandaki çalışma sonucunda kadına ait başörtüsü ile değneğin bulunduğunu açıkladı.

Elnare Kızmaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Twitter kullanıcıları yaşanan olaya tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

  • Engelli kadına taciz tecavüz eden sapıklar Allah cezanızı versin inşallah!

  • Ne kadar rezil ne kadar iğrençsiniz! En yakınları dahil mide bulandırıcısınız. Kocası kardeşi ailesi bir kadına sahip çıkamamışsınız.

  • O köyün topu ceza almalı lanetler olsun allah kahretsin. Çok üzüldüm çok...

  • Engelli kadını ailesi kocasına satmış. Kocası köye satmış. İtilmiş, kakılmış, dövülmüş, aç kalmış. Şimdi öldü diye arıyorlar. Yaşarken görmediği değeri ilgiyi şimdi görüyor... Çok acı!
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