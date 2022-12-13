Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı’da mide bulandıran olayda yeni gelişme! Köydeki 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sosyal medyada olay oldu. 22 Kasım'da kayıplara karışan ablası Elnare Kızmaz'ı arayan Aynure Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi. eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini öne süren Aynure Hanım'ın sözleri olay olmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı.
Ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve eşinin de bu durumdan faydalandığını söyleyen Aynure Hanım'ın yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.
Köydeki çok sayıda erkek tarafından tecavüze uğradığı öğrenilen Elnare'yi arama çalışmaları devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Müge Anlı ormandaki çalışma sonucunda kadına ait başörtüsü ile değneğin bulunduğunu açıkladı.
Elnare Kızmaz ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Twitter kullanıcıları yaşanan olaya tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Engelli kadına taciz tecavüz eden sapıklar Allah cezanızı versin inşallah!
Ne kadar rezil ne kadar iğrençsiniz! En yakınları dahil mide bulandırıcısınız. Kocası kardeşi ailesi bir kadına sahip çıkamamışsınız.
O köyün topu ceza almalı lanetler olsun allah kahretsin. Çok üzüldüm çok...