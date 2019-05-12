Elon Musk hakim karşısına çıkıyor! 'Pedofili' iftirasından yargılanacak!

Los Angeles'ta bir mahkeme, Musk'ın İngiliz dalgıcı Vernon Unsworth'a yönelik "pedofili" suçlaması nedeniyle yargı önüne çıkmasına hükmetti.
Mahkeme, duruşma gününü ise 22 Ekim olarak belirledi.
İngiliz dalgıcı '"pedofil" olmakla suçlayan Musk, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımı silerek Vernon Unsworth'tan özür dilemişti.
Dalgıç Unsworth ise Losv Angeles'ta Musk'a dava açarak en az 75 bin dolar tazminat istemişti. (AA)
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