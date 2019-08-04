Elon Musk USC mezuniyet konuşmasında başarısının sırrını açıkladı!

Güney Afrika’da doğan Elon lise eğitimini burada aldıktan sonra üniversite için önce Kanada’ya gitmiş, 2 yıl sonra ise Amerika’ya geçiş yapmıştır. Amerika’da PayPal, Zip2 gibi bir çok başarılı girişimini satarak ilerki hedefleri için gerekli miktarı elde etmiş oldu. Elon Musk bundan sonra mühendislik alanına yöneldi ve bugün adından çok söz ettiren Tesla Motors, SpaceX ve SolarCity gibi şirketleri kurdu

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Bunca yaptıklarından sonra Elon Musk'un başarılı olmak için nelerin yapılması gerektiğini bildiği söylenebilir. Marshall Business School(USC) için 2014 yılında yaptığı konuşmada başarıya katkıda bulunduğunu düşündüğü beş noktayı vurguladı.

“Faydalı olduğunu düşündüğüm şeyleri söylemek için yaklaşık 5-6 dakikam var, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm bunları üç maddeye indirgedim, belki dörtte olabilir ve bunların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bazılarını daha önce duymuşsunuzdur, ancak tekrar vurgulamaya değer.” İşte o başarıya ulaştıran 5 sır... 1: SÜPER ÇOK ÇALIŞ "Birincisi, ne kadar iyi yapmak istediğinize bağlı olarak çalışmaya ihtiyacınız var ve özellikle de bir şirket kuruyorsanız, çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Peki süper çok ne demek?

Ağabeyim ve ben bir ev kiralamak yerine ilk şirketimiz için küçük bir ofis kiraladık ve koltukta uyuduk. Devletin ortak alanlarındaki duşları kullandık. Şirkette tek bir bilgisayar vardı. Bu yüzden web sitesi gündüzleri açık kalıyor, geceleri ise siteyi kodluyordum; Haftanın yedi günü, her zaman. O dönemde bir kız arkadaşım vardı ve benimle birlikte olabilmek için ofiste uyumak zorunda kaldı. Söyleyeceğim şey, özellikle de bir şirket kuruyorsanız. Basit matematikle, bir başkasının 50 saat çalıştığı yerde siz 100 saat çalışır iseniz diğer şirketlerden iki kat daha fazla kazanırsınız. ” 2: KALİTELİ KİŞİLERLE ÇALIŞIN “Söyleyeceğim diğer şey, bir şirket yaratıyorsanız veya bir şirkete katılıyorsanız, en önemli şey harika insanlarla beraber olmaktır. Şirket, bir ürün veya hizmet yaratmak için bir araya getirilmiş bir grup insandır. Dolayısıyla, bu grubun ne kadar yetenekli ve çalışkan olduğu ve uyum derecelerine bağlı olarak, şirketin başarısını belirleyecektir. Bir şirket kuruyorsanız harika insanlar toplamak için elinizden geleni yapın. ”

3: YALNIZCA ÜRÜNE VEYA HİZMETE ODAKLANIN “Gürültü yerine sinyale odaklanın. Birçok şirket, ürünü daha iyi yapmayan şeyler için para harcıyorlar. Herhangi bir şirket için kendinize sormaya devam edin “insanların harcadığı çabalar daha iyi bir ürün veya hizmetle sonuçlanıyor mu?" Eğer değilse - bu çabaları durdurun. ” 4: TRENDLERİ TAKİP ETMEYİN “Sadece trendleri takip etmeyin. İlk prensip metodu, bir şeyin gerçekten mantıklı olup olmadığını veya başkalarının ne yaptığını anlamak için iyi bir yoldur.” 5: RİSK ALIN “Seni cesaretlendireceğimi düşündüğüm son şey, şimdi risk alma zamanı. Yaşlandıkça yükümlülükleriniz artar, ayrıca bir aileniz olduğunda, sadece kendiniz için değil aileniz için de risk almaya başlarsınız. İşe yaramayacak şeyler yapmak çok zorlaşıyor. Şimdi, bu zorunluluklara sahip olmadan önce, bunu yapma zamanı. Bu yüzden şimdi sizi risk almaya, cesur bir şey yapmaya davet ediyorum. Emin olun pişman olmayacaksınız. ”

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