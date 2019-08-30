Elsa Hosk galanın en dikkat çeken ismiydi!

Yönetmenliğini Noah Baumbach'ın üstlendiği Marriage Story adlı filmin galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştü.

Başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Adam Driver ve Laura Dern bir yana Elsa Hosk bir yanaydı...

Kırmızı halıda yaşanan ilginç anların kahramanı Elsa Hosk oldu. Fotoğrafçıların önünden geçtiği sırada küpesini düşüren Hosk, bunu hemen fark etti. Durdu, yere eğildi ve küpesini alıp taktı. Sonra da yoluna devam etti.

Hosk Venedik Film Festivali'nin her gününe tercih ettiği kostümlerle damga vurmayı ise başarıyor. Güzel model tüm bakışları üstüne çekiyor.



