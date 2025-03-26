TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi belli oldu. Büyük bir çoğunluğun yabancı hakem isteğine olumsuz yaklaşan TFF, dev derbiye Yasin Kol'u verdi.

"TALEPLERİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Bir kez daha yabancı hakem kararı alırsak, taleplerin önüne geçemeyiz." demişti.

TÜRK HAKEM DERBİYİ YÖNETECEK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendilerinin oynayacağı derbilere de yabancı hakemin atanmasını istemiş ve TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF, Beşiktaş'ın bu talebini reddederek derbiye Yasin Kol'u atadı.

İNGİLİZCESİ YETERSİZ GÖRÜLMÜŞTÜ

Göztepe-Eyüpspor maçını yöneten Yasin Kol'un İngilizcesinin yetersiz olduğu görülmüştü.