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TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.03.2025 16:34
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yabancı hakem iddiaları gündemi gelirken TFF'den herkesi ters köşe yapacak cinsten bir hamle geldi. Türk isim olarak Mehmet Türkmen'in isminin ön plana çıktığı günlerde, Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol atandı.

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi belli oldu. Büyük bir çoğunluğun yabancı hakem isteğine olumsuz yaklaşan TFF, dev derbiye Yasin Kol'u verdi.

"TALEPLERİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Bir kez daha yabancı hakem kararı alırsak, taleplerin önüne geçemeyiz." demişti.

TÜRK HAKEM DERBİYİ YÖNETECEK

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendilerinin oynayacağı derbilere de yabancı hakemin atanmasını istemiş ve TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF, Beşiktaş'ın bu talebini reddederek derbiye Yasin Kol'u atadı.

İNGİLİZCESİ YETERSİZ GÖRÜLMÜŞTÜ

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Göztepe-Eyüpspor maçını yöneten Yasin Kol'un İngilizcesinin yetersiz olduğu görülmüştü.

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Hakem haberler beşiktaş galatasaray
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