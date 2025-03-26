TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi belli oldu. Büyük bir çoğunluğun yabancı hakem isteğine olumsuz yaklaşan TFF, dev derbiye Yasin Kol'u verdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Bir kez daha yabancı hakem kararı alırsak, taleplerin önüne geçemeyiz." demişti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendilerinin oynayacağı derbilere de yabancı hakemin atanmasını istemiş ve TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. TFF, Beşiktaş'ın bu talebini reddederek derbiye Yasin Kol'u atadı.
Göztepe-Eyüpspor maçını yöneten Yasin Kol'un İngilizcesinin yetersiz olduğu görülmüştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum