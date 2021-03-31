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Elsa Hosk'ın emzirme fotoğrafı tartışma yarattı

31.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında iş insanı sevgilisi Tom Daly'den ilk bebeğini kucağına alan İsveçli model Elsa Hosk, kızını emzirirken çekilen fotoğraflarına gelen eleştirilere cevap verdi. Hosk, bu durumdan rahatsız olan sosyal medya kullanıcılarına "Göğüsler, biz çocuklarımızı besleyelim diye var" diye seslendi.

Elsa Hosk'ın emzirme fotoğrafı tartışma yarattı

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Elsa Hosk-Tom Daly çifti, şubat ayında Tuuli adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

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"RAHATSIZ OLMANIZ İLGİNÇ"

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hosk'un kızını emzirirken verdiği pozlar olay oldu. Ünlü model, kızını beslerken çekildiği kareleri paylaştıktan sonra kendisine özellikle erkek takipçilerinden çok fazla direkt mesaj geldiğini anlattı.
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İşe giderken arabanın içinde bebeği ile verdiği pozları yayınlayan 32 yaşındaki İsveçli model, "Bazı erkek takipçilerimin, bu fotoğraflardan rahatsız olması ilginç" diye yazdı.

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