Netflix yapımı suç komedisi Big Mistakes dizisinde Yusuf karakterine hayat veren ünlü oyuncu Boran Kuzum, dizinin ikinci sezon çekimleri sırasında yaşadığı kazanın ardından ameliyat oldu.

Çekimlerin son gününde ayağını inciten Kuzum, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi.

KAZA ÇEKİMLERİN SON SAHNESİNDE YAŞANDI

Dan Levy imzalı Big Mistakes dizisinin ikinci sezonu için ABD'de bulunan Boran Kuzum, katıldığı bir davet öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazanın çekimlerin son sahnesinde meydana geldiğini dile getiren Kuzum, "Küçük bir set kazası. Son sahnede ayağım döndü" dedi.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle operasyon geçirdiğini dile getiren oyuncu, "Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir" ifadelerini kullandı.