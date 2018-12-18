Elsa Hosk’tan cesur fotoğraflar

Modellik konusunda her zaman sınırları zorlayan isim olan Elsa Hosk, çıplak vücuduna sarınmış 28 kiloluk dev yılanla objektif karşısına geçti.

30 yaşındaki Victoria's Secret güzeli, kamera arkası görüntülerinden oluşan bir de video paylaştı. Sadece tanga giyen Elsa Hosk, dev yılana rağmen çekimlerdeki rahat tavırlarıyla hayranlarından tam puan aldı.

13 yaşından beri modellik yapan İsveç doğumlu deneyimli manken, bu işin başlarında kendisine güveni olmadığını ancak zamanla kendisine olan güveninin arttığını söylemişti.