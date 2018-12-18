Fotoğraf çekimlerinin cesur modeli Elsa Hosk, dün gece yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı. 30 yaşındaki podyum yıldızı 28 kilo ağırlığındaki dev yılanla, çıplak poz verdi.
Elsa Hosk’tan cesur fotoğraflar
Modellik konusunda her zaman sınırları zorlayan isim olan Elsa Hosk, çıplak vücuduna sarınmış 28 kiloluk dev yılanla objektif karşısına geçti.
30 yaşındaki Victoria's Secret güzeli, kamera arkası görüntülerinden oluşan bir de video paylaştı. Sadece tanga giyen Elsa Hosk, dev yılana rağmen çekimlerdeki rahat tavırlarıyla hayranlarından tam puan aldı.
Elsa Hosk, paylaştığı videonun altına “Bugün güzel Ursula ile takıldık.” notunu yazdı.
13 yaşından beri modellik yapan İsveç doğumlu deneyimli manken, bu işin başlarında kendisine güveni olmadığını ancak zamanla kendisine olan güveninin arttığını söylemişti.
2011 yılında ilk defa Victoria's Secret podyumuna çıkan Elsa Hosk, 8 kez aynı podyumda yürüdü.
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