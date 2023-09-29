"Eltilerim güzelliğimi kıskanıyor" diyen Yazgül Hanım onu bile çıldırttı! Esra Erol küfürlü sözlere bakın ne dedi...

ATV'de hafta içi her gün canlı olarak ekrana gelen Esra Erol'da programına konuk olan 44 yaşındaki Yazgül Hanım, "Eltilerimin bana karşı savaşı yuvamın yıkılmasına sebep oluyor" diyerek yardım istedi.

"Eltilerimin bana karşı savaşı yuvamın yıkılmasına sebep oluyor" diyen 6 çocuk annesi Yazgül Hanım, eşi Kadir Bayat ile sürekli tartışma yaşadıklarını onu eskiden çok sevdiğini ama artık sevgisinin öldüğünü belirtti.

"SÜREKLİ BENİ KISKANIYORLAR"

"2 tane eltim var. Başıma bela oldular. Sürekli beni kıskanıyorlar. Güzelliğimle, işime, evime her şeyime karışıyorlar. Onlar yüzünden 3 kere kadın sığınma evine gittim. Eşimi bana karşı dolduruyorlar, onunla aramız açılıyor" diyen Yazgül Hanım, gündem oldu.

İki eltisinin eşi Kadir'e "Gözü dışarıda, sana kadınlık yapmaz." dediğini söyleyen Yazgül Hanım şu ifadeleri kullandı:

"Makyaj yaptığım zaman bunları söylüyorlar. Sonra da eşim benimle kavga ediyor. 15 senedir karı koca hayatımız yok eşimle."

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ EŞ STÜDYODA!

İddialar üzerine stüdyoya gelen Kadir Bey, boşanmak istediğini söyleyince Yazgül Hanım'ın nutku tutuldu. "Ben seni boşayacağım sen kimsin ki beni boşuyorsun?" diyen Yazgül Hanım'ın gerginliği yüzünden okundu.

Yazgül'ün masum bir insan olmadığını vurgulayan Kadir Bey, Esra Erol'un "Eltilerin sizin evinize müdahale ediyor mu?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Hayır, bana istediği iftirayı atabilir. Ama aileme kesinlikle iftira atmasın. 'Kıskanıyorlar' diyor. Büyük ağabeyimin hanımı felçli."

Yazgül Hanım bir süre sonra sesini yükseltip argo ve küfürlü sözler sarf etti.

ESRA EROL'U BİLE ÇILDIRTTI

44 yaşındaki kadına bir uyarı da Esra Erol'dan geldi.

"ONUN ANLADIĞI DİLDEN KONUŞACAĞIM"

Esra Erol "Çok çirkin konuşuyorsun ya!" diye tepki gösterince Yazgül Hanım "Hak ediyor. Onun anladığı dilden konuşacağım" ifadesini kullandı.

"Söylediğin şey o kadar yakışıksız ki. Bu onun değil senin kabahatin" dedi.

