Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kimlerdir? Eltilerin Savaşı nerede çekildi?

Eltilerin Savaşı filmi severek izlenen yapımlardan biridir. İki eltinin birbirleriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarının anlatıldığı Eltilerin Savaşı filmi 2 Mayıs Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarına geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü izleyicisi ile buluşan filmin senaristliğini Gupse Özay yapmıştır. Birbirlerine yapmadıkları kalmayan eltilerin kendilerini eğlenceli bir savaş içerisinde bulduğu Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? İşte Eltilerin Savaşı filmine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları arasında Gupse Ozay, Merve Dizdar, Ferit Aktug, Uraz Kaygilaroglu, Füsun Demirel, Ali İpin, Hülya Duyar, Kubilay Dinçer yer alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

İki eltinin birbiriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarını izlediğimiz Eltilerin Savaşı hangi apartmanda, nerede çekildi merak edilenler arasında yer alıyor. Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

