Eltilerin Savaşı filminden fragman yayınlandı

Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar ve erkek kardeşlerin, eltilerin savaş rüzgârına kapılma hikayesi… Eltilerin Savaşı filminin fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

'Eltilerin Savaşı' filminin senaryosu Gupse Özay’ın kaleminden çıktı. Gupse Özay’ın canlandırdığı Sultan karakterinin gösterişli ve ihtişamlı dünyasının ilk kez izleyiciyle paylaşıldığı tanıtımda, eltiler arasındaki büyük rekabet anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Aykut Enişte ve Tatlım Tatlım filmleriyle tanıdığımız Onur Bilgetay oturuyor.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Yalan Dünya dizisiyle hayatlarımıza giren ve Deliha, Görümce, Küçük Esnaf gibi filmlerle tanıdığımız Gupse Özay'ın yanı sıra 7 Yüz, Yüz Yüze, Batlır, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda karşımıza çıkan Afife Jale Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllü Merve Dizdar, Ufak Tefek Cinayetler, Sofra Sırları, Kavak Yelleri, Aramızda Kalsın gibi yapımlardan tanıdığımız Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI FRAGMAN