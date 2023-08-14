Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Elitlerin Savaşı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Eltilerin Savaşı filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Filmin yönetmenliğini Onur Bilgeatay üstlenmiştir. Komedi filmi Eltilerin Savaşı'nın oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu ve aynı zamanda filmin senaristliğini üstlenen Gupse Özay yer almıştır. İşte Eltilerin Savaşı filmi hakkında merak edilen detaylar...
Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...
Gupse Özay - Sultan Altundağ
Merve Dizdar - Gizem Altundağ
Ferit Aktuğ - Selim Altundağ
Uraz Kaygılaroğlu - Fatih Altundağ
Füsun Demirel - Melahat Altundağ
Ali İpin - Hamdullah Altundağ
Hülya Duyar -Hülya
Ayta Sözeri - Ebe
Kubilay Tunçer - Doktor Cansevdi
Gamze Demirbilek - Gizem'in annesi
Taylan Erler - Gizem'in babası
2020 yılında vizyona giren Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'da çekildi. Film, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.