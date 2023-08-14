Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimdir? Elitlerin Savaşı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Eltilerin Savaşı filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Filmin yönetmenliğini Onur Bilgeatay üstlenmiştir. Komedi filmi Eltilerin Savaşı'nın oyuncu kadrosunda Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu ve aynı zamanda filmin senaristliğini üstlenen Gupse Özay yer almıştır. İşte Eltilerin Savaşı filmi hakkında merak edilen detaylar...

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI

Gupse Özay - Sultan Altundağ

Merve Dizdar - Gizem Altundağ

Ferit Aktuğ - Selim Altundağ

Uraz Kaygılaroğlu - Fatih Altundağ

Füsun Demirel - Melahat Altundağ

Ali İpin - Hamdullah Altundağ

Hülya Duyar -Hülya

Ayta Sözeri - Ebe

Kubilay Tunçer - Doktor Cansevdi

Gamze Demirbilek - Gizem'in annesi

Taylan Erler - Gizem'in babası

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2020 yılında vizyona giren Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'da çekildi. Film, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.



