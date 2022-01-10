Elysium Yeni Cennet konusu nedir? Elysium Yeni Cennet oyuncuları kimler?

2013'te vizyona giren Elysium Yeni Cennet filminin yapımcılığını Neill Blomkamp, Bill Block ve Simon Kinberg üstlendi. Senaryosu ise, filmin yönetmenliğini de üstlenen Neill Blomkamp tarafından yazıldı. Elysium Yeni Cennet filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da gösteriliyor.
Yıl 20154. İnsanlar bir grup çok varlıklı olup Elysium adı verilen bir uzay istasyonunda yaşayanlar ve ok kalabalık bir nüfus olarak çökmüş, yıkılmış dünyada yaşam savaşı verenler olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Dünyada yaşayan insanlar zorluklardan kaçmaya çalışıyor ve birçoğunun Elysium’daki medikal imkanlara ihtiyacı var. Elysium’dakiler ise dünyadan göçü yasaklayan yasalar doğrultusunda lüks hayatlarına devam etmek için her şeyi yapıyor.
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