Emanet dizisi neden yok? Emanet final mi yaptı? Diziye korona arası

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisinin setine virüs nedeni ile ara verildi. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Emanet hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Emanet dizisine ara verilmesinin nedeni!

EMANET DİZİSİ NEDEN YOK?

Kanal 7'de haftaiçi her gün yayınlanan Emanet dizisinin setine verildi. Set ekibinde görülen Kovid-19 pozitif dolayısıyla ara verilen dizinin çekimlerine ne zaman devam edileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan hikayesinin anlatıldığı Emanet, Kanal 7 ekranının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

EMANET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halil İbrahim Ceylan – Yaman

Sıla Türkoğlu – Seher

Berat Rüzgar Özkan -Yusuf

Melih Özkaya

Gülderen Güler

Gülay Özdem

Tolga Pancaroğlu

Volkan Yıldırım

Derya Oğuz Ertün

Osman Aydın

Adnan Mehmet Ali Aslan

Hilal Yıldız

Gözde Gürkan

Binnaz Ekren

Zeynep Naz Eyüboğlu



