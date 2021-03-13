Emanet dizisi neden yok? Emanet final mi yaptı? Diziye korona arası

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisinin setine virüs nedeni ile ara verildi. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Emanet hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Emanet dizisine ara verilmesinin nedeni!
EMANET DİZİSİ NEDEN YOK?
Kanal 7'de haftaiçi her gün yayınlanan Emanet dizisinin setine verildi. Set ekibinde görülen Kovid-19 pozitif dolayısıyla ara verilen dizinin çekimlerine ne zaman devam edileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
EMANET DİZİSİNİN KONUSU
Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan hikayesinin anlatıldığı Emanet, Kanal 7 ekranının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.
EMANET DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Halil İbrahim Ceylan – Yaman
Sıla Türkoğlu – Seher
Berat Rüzgar Özkan -Yusuf
Melih Özkaya
Gülderen Güler
Gülay Özdem
Tolga Pancaroğlu
Volkan Yıldırım
Derya Oğuz Ertün
Osman Aydın
Adnan Mehmet Ali Aslan
Hilal Yıldız
Gözde Gürkan
Binnaz Ekren
Zeynep Naz Eyüboğlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum