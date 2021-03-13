MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Emanet dizisi neden yok? Emanet final mi yaptı? Diziye korona arası

Emanet dizisi neden yok? Emanet final mi yaptı? Diziye korona arası

13.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emanet dizisi neden yok? Emanet final mi yaptı? Diziye korona arası

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in çekimleri durduruldu. Yayın saatinde ekranda olmayan dizinin setine Korona arası verildi. İşte, detaylar...

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisinin setine virüs nedeni ile ara verildi. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Emanet hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Emanet dizisine ara verilmesinin nedeni!

EMANET DİZİSİ NEDEN YOK?

Kanal 7'de haftaiçi her gün yayınlanan Emanet dizisinin setine verildi. Set ekibinde görülen Kovid-19 pozitif dolayısıyla ara verilen dizinin çekimlerine ne zaman devam edileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan hikayesinin anlatıldığı Emanet, Kanal 7 ekranının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

Ekran Resmi 2021-03-13 21.55.47

EMANET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halil İbrahim Ceylan – Yaman
Sıla Türkoğlu – Seher
Berat Rüzgar Özkan -Yusuf
Melih Özkaya
Gülderen Güler
Gülay Özdem
Tolga Pancaroğlu
Volkan Yıldırım
Derya Oğuz Ertün
Osman Aydın
Adnan Mehmet Ali Aslan
Hilal Yıldız
Gözde Gürkan
Binnaz Ekren
Zeynep Naz Eyüboğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdiAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdi
Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanıKardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Emanet dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Göğüslerinin açılması hırsızlık yapmasına engel değil!

Göğüslerinin açılması hırsızlık yapmasına engel değil!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye’nin İnci’ye attığı tokat sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Tokat sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Kendini spora veren Uğur Güneş ortalığı yıktı geçti

Kendini spora veren Uğur Güneş ortalığı yıktı geçti

Oyunculuğu seven Defne Samyeli, sahnelere dönmek istiyor

Sahnelere dönmek istiyor

İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı I Senin çocuklarının babası buz gibi bir katil

Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor?

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor?

İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.