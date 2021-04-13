Emanet dizisi Sefirin Kızı’nı solladı

Star Tv’ni büyük umutlarla yayına verdiği ilk iki sezonunda başrolünü Neslihan Atagül’ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisindeki kan kaybı devam ediyor. Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı sonrasında yerine gelen Tuba Büyüküstün de dizinin düşen reytinglerini kurtaramadı. Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisini dün akşam Kanal 7’nin beğenilen yapımı Emanet geçti.

EMANET DİZİSİNİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu ikilisinin paylaştığı daha önce Akıncı, Seni Çok Bekledim, Payitaht Abdülhamid gibi dizileri tüm kişiler kategorisinde geride bırakmayı başaran Emanet dizisi, bu sefer de Sefirin Kızı’nı geçti.

Tüm kişiler kategorisinde yükselişini sürdüren Emanet’in bu çıkışı dün akşamın reyting sonuçlarına yansıdı.

Emanet günü 15. sırada tamamladı. Sefirin Kızı ise bu kategoride günü 16. olarak bitirdi. 52. bölümde final yapması kararlaştırılan Star TV dizisindeki bu büyük düşüşün yanı sıra, Kanal 7’deki Emanet dizisinin yükseliş grafiğini sürdürüyor olması bu tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.



