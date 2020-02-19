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Emanuel Ferro: Avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 23:22 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Başakşehir'le karşılaşacak olan Sporting Lizbon takımının yardımcı antrenörü Emanuel Ferro, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Sahamızda avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz" dedi.

Emanuel Ferro: Avantajlı bir galibiyet almak istiyoruz

Sporting Lizbon'da yardımcı antrenör Emanuel Ferro ile Arjantinli futbolcu Rodrigo Battaglia maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in UEFA maçlarına uygun lisansı olmamasından dolayı basın toplantısına çıkan Ferro, "Evimizde oynuyoruz ve turun ilk maçında iyi bir sonuç alabilmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kazanacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Medipol Başakşehir'in iyi ve zorlu bir takım olduğunu bildiklerini ama turu geçmek için kendilerini daha avantajlı ve tecrübeli gördüklerini vurgulayan Ferro, "Takım ve kulüp olarak kaynaklarımızı iyi kullanmalıyız. Çok rekabetçi bir takım olduğumuzu Avrupa'da gösterdik ve bu eleme turunda sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

"ARZULARI ÇOK BÜYÜK OLAN BİR TAKIMIZ"

Ferro, "Sahamızda gol atmamız ve kazanmamız gereken bir maç olacağının bilinciyle sahaya çıkacağız. Kapasitemizi daha da yükseltebileceğimizi biliyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz. Arzuları çok büyük olan bir takım ve kulübüz" diye konuştu.

BATTAGLIA: ÇOK ZORLU OLACAK

Diğer yandan, Sportingli futbolcu Battaglia da maçla ilgili olarak "Başakşehir iyi bir takım. Türkiye liginde iyi bir sezon çıkartıyor. Onların iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok zorlu olacak. Ama biz büyük bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

"TURU GECECEK KADROYA SAHİBİZ"

"Bu takımın hayal kurabileceğini göstermek istiyoruz" diyen Battaglia, Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes'in eksikliğinin önemli bir kayıp olmasına rağmen bu turu geçecek bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Sporting'in Portekiz liginde şampiyonluk yarışında geride kaldığını ama bunun Avrupa'daki performansını etkilememesi gerektiğini kaydeden Arjantinli futbolcu, "Sporting gibi bir takım her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Başakşehir'e karşı da kazanmak için iyi bir maç çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.

SPORTING'DE 3 EKSİK VAR

Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE MEHMET TOPAL VE ROBINHO YOK

Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor. Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir karşılaşması Lizbon'da 20.55'te başlayacak.

(AA)

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