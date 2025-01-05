Emekli maaşına sitem etmişti... Yıldız Tilbe yeni yılda arabasını yeniledi! 6 milyon TL'lik lüks otomobil

Sahnedeki dansları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kendine yeni yıl hediyesi aldı.

Posta'da yer alan habere göre Yıldız Tilbe aracını yeniledi. 6 milyon TL'ye lüks bir otomobil alan Yıldız Tilbe kazancını kendisine harcadı.

Yıldız Tilbe mart ayında emekli olmuştu ve şu isyanı gündeme gelmişti:

"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur."

Yazdığı şarkıların çoğunu yırtıp attığını söyleyen Tilbe, vasiyetini de açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, hayatının asla film veya belgesel olmasını istemediğini söylemiş ve "Çünkü hayatımı ifade edemezler, canımı sıkarlar. İki kelime konuşunca bile cinleniyorum. Çok hassas bir şey" demişti.