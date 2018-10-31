Emekli maaşıyla yüzlerce kediye bakan güzel yürekli teyzemiz

Babasultan Mahallesi’nde ikamet eden 86 yaşındaki emekli ebe Meliha Yörük, bahçeli evinde yıllardır mahallenin kedilerini besliyor. Meliha Yörük, kedilere üşümemeleri için bahçesinde bir oda, hatta soba bile kurdu. Kediler hallerinden memnun. Yörük’ün tek bir isteği var, o da kedilere hayırseverlerden uzanacak bir yardım eli.
Aslen İnegöllü olan Meliha Yörük, uzun süre İstanbul’da sağlık sektöründe çalıştıktan sonra emekli oldu. Hayali ise emekli olduktan sonra bahçeli bir eve kavuşmaktı. Babasultan’da aldığı ev ile bu hayali gerçek oldu. Hayvan sevgisiyle çocukken tanıştı. Ama kediler onun için daha farklı. 86 Yaşındaki Meliha Yörük’ün kedileri sevmesinin altında bir dram yatıyor.
Daha ufak yaşta annesini hiç görmeden kaybeden Yörük, akrabaları tarafından kendisine verilen bir kedi ile yatıp kalktı. Kediler onun için çok farklı. Emekli olduktan sonra bahçeli evine kavuşan Yörük, mahallenin kedilerine sahip çıktı. Onlar için evin bahçesinde bir oda yaptı. Hatta kışın üşümesinler diye soba bile kurdu. Bununla da kalmayan Yörük, odada kalmak istemeyen kediler için de bahçeye bir kulübe yaptı.
Tek geçim kaynağı emekli maaşı olan Yörük, mahallenin kedileri için maaşının çoğunu harcıyor. Ancak kedilerinin sayısında her geçen gün artış olunca artık onlara bakmakta zorlanmaya başladı. Yörük, şimdi çocukları gibi sevdiği bu kedilere uzanacak yardım elli bekliyor.
(İHA)
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