Apple Pay 12 yıl sonra Hindistan’a geldi!

Apple Pay, Hindistan’da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, desteklenen kartlarını Apple Wallet’a ekleyerek binlerce mağazada temassız ödeme yapabiliyor veya çevrim içi alışverişlerde kullanabiliyor. Hizmet, NFC işlemlerini de destekliyor.

macOS DESTEĞİ YAKINDA GELECEK

Apple Pay, Hindistan’da Mac dışındaki Apple cihazlarında kullanılabiliyor. macOS desteğinin de yakında sunulacağı doğrulandı.

GERÇEK KART NUMARASI PAYLAŞILMIYOR

Apple, resmi basın açıklamasında hizmetin gizlilik özelliklerine de yer verdi. Şirkete göre Apple Pay, gerçek kart numaralarını cihazda veya Apple sunucularında saklamıyor ve iş yerleriyle paylaşmıyor.