Apple Pay 12 yıl sonra Hindistan’a geldi!

Apple Pay, Hindistan’da kullanıma açıldı.
Kullanıcılar, desteklenen kartlarını Apple Wallet’a ekleyerek binlerce mağazada temassız ödeme yapabiliyor veya çevrim içi alışverişlerde kullanabiliyor. Hizmet, NFC işlemlerini de destekliyor.
Apple Pay, Hindistan’da Mac dışındaki Apple cihazlarında kullanılabiliyor. macOS desteğinin de yakında sunulacağı doğrulandı.
Apple, resmi basın açıklamasında hizmetin gizlilik özelliklerine de yer verdi. Şirkete göre Apple Pay, gerçek kart numaralarını cihazda veya Apple sunucularında saklamıyor ve iş yerleriyle paylaşmıyor.
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