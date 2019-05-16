Emeklilere akılalmaz tuzak!

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri, bunun karşılığında, indirimli kömür satışı bedeliymiş gibi evrak düzenleyip, yüksek miktarlarda senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bazılarının emekli derneğinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 TL'lik 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 TL borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu işlemlerin rızayla olduğunu göstermek amacıyla kamera kaydı yaptıkları da anlaşıldı.

POLİS ARACINA BİNERKEN GÜLDÜ

Gözaltına alınan C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E., Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gazetecileri gören şüphelilerden biri, polis aracına binerken gülerek, "Bu nedir, reklam için mi, reklam mı oluyoruz?" dedi. Bazı şüpheliler de tanınmamak için yüzlerini gizledi.