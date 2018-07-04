Emel Sayın ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57'nci Uluslararası Bursa Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Müzikseverler yoğun ilgi gösterdiği konserde Emre Altuğ, 'Su Gibisin', 'Gidecek Yerim Mi Var' ve 'Aşkı Kıyamet'in de aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da 'Feride', 'Rüyalar Gerçek Olsa' isimli şarkılarını Bursalı sevenleriyle söyledi. Konser sonunda Emel Sayın ve Emre Altuğ, uzun süre alkış aldı.





