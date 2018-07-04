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Emel Sayın ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 02:08 | Son Güncelleme

Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Emel Sayın ve Emre Altuğ, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Emel Sayın ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleşen 57'nci Uluslararası Bursa Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

emel sayın

Müzikseverler yoğun ilgi gösterdiği konserde Emre Altuğ, 'Su Gibisin', 'Gidecek Yerim Mi Var' ve 'Aşkı Kıyamet'in de aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da 'Feride', 'Rüyalar Gerçek Olsa' isimli şarkılarını Bursalı sevenleriyle söyledi. Konser sonunda Emel Sayın ve Emre Altuğ, uzun süre alkış aldı.

emre altug

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Anahtar Kelimeler:
Emel Sayın Emre Altuğ

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