Emeritus ve emeritus profesör ne demek? Emeritus ve emeritus profesörün anlamı

Bilgi paylaşımların, bilimsel araştırmaların merkezi olan akademik alanda kullanılan kendine has bir literatür bulunmaktadır. Çoğu evrensel olan ifadelerin yer aldığı bu literatüre göre kişiler aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan doğrultusunda unvanlara sahip olurlar. Emeritus unvanı da bu unvanlardan birdir.

Emeritus ne demektir? Ne anlama gelir?

Emeritus unvanı, akademik ve uzmanlıkta mükemmeliyetin bir tanımı olarak kabul edilir. Prestijli bir onur olarak tanımlanır. Bu unvan genel olarak çok uzun yıllar boyunca akademik alanda emek vermiş olan doktorlara, araştırmacılara, profesörlere verilmektedir.

Akademik alanda çok sık karşılaşılan ve alanında uzmanlık kazanmış olan kişilere verilen emeritus unvanı bazı durumlarda belli bir rütbede olan tüm kişilere direkt olarak verilebilir. Bazı durumlarda ise emekli olmuş olan kişilere seçilerek verilen bir unvandır.

Emeritus anlamı Latince dilinde hizmetini tamamlamaktır. Hizmet etmek, kazanmak gibi Türkçe karşılıkları da bulunan emeritus ifadesi cinsiyet işaret etmeyen bir kelimedir. Akademik alan dışında yardımcı piskopos ya da piskoposlara da verilebilmektedir.

Emeritus profesör ne demektir?

Bir kişinin emeritus profesör olarak anılması bir üniversitede profesör unvanını almış ve bu görevinden emekli olmuş bir akademisyen ya da uzman olduğu anlamına gelir. Bu kişiler uzmanlık alanlarına verdikleri katkıları, uzun süren hizmetleri nedeni ile üniversite tarafından emeritus profesör unvanı verilerek onurlandırılırlar.

Emeritus profesör anlamına göre bu unvanı alan profesörün yıllarca alanında emek ve hizmet verdiği, sonunda emekli olarak okulu tarafından bu unvan ile onurlandırıldığını ifade eder. Bir kişinin bu unvanı alabilmesi için şu adımları uygulamış olması gerekir: