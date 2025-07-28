Emerson Royal, Flamengo'ya Transfer Oldu! Beşiktaş İddiaları Son Buldu

Brezilyalı Sağ Bek, Milan'dan Flamengo'ya Transfer Oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'a Gönderme!

Beşiktaş'ın uzun süredir sağ bek arayışları sürerken, gündeme gelen isimlerden biri olan Emerson Royal transferi gerçekleşti. Ancak bu transfer, siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğratarak Brezilya ekibi Flamengo'ya gerçekleşti. 26 yaşındaki oyuncu, Milan'daki kısa süren macerasının ardından ülkesine dönerek Flamengo ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin 9 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtiliyor. Emerson Royal'in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmış, hatta satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Ancak transferin gerçekleşmemesi, Beşiktaş'ın sağ bek arayışlarını farklı yönlere çevirmesine neden oldu.

FLAMENGO GÖNDERME YAPTI!

Öte yandan, Trabzonspor'un da ilgilendiği Saul Niguez'in de Flamengo'ya transfer olması Karadeniz ekibinin taraftarlarını da şaşırttı. Flamengo Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları arasında gönderme olarak algılandı. Paylaşımda, her iki kulübün de ilgilendiği oyuncuların Flamengo'ya transfer olması vurgulanarak, Brezilya ekibinin transferdeki başarısına dikkat çekildi. Emerson Royal, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon 26 maça çıkarken, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Brezilyalı oyuncu, daha önce Ponte Preta, Atletico Mineiro, Real Betis, Barcelona ve Tottenham gibi takımlarda da forma giymişti. Flamengo'da göstereceği performans merakla bekleniyor.

Emerson Royal'in Flamengo'ya transferi, Beşiktaş'ın sağ bek arayışlarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, transfer döneminin son günlerinde alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Flamengo'nun transfer göndermesi ise, Süper Lig'de rekabetin sadece saha içinde değil, transfer döneminde de yaşandığının bir göstergesi oldu.