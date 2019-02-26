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Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar ortaya çıktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Nantes'tan Cardiff'e uçtuğu sırada Emiliano Sala'yı taşırken Manş Denizi'ne düşen ve Arjantinli oyuncunun ölümüne neden olan Malibu isimli uçağın enkazından yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Bu arada kalkıştan önce basit hatalar yapan pilot David Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığı belirtildi.

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazından yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson'un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.

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Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

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"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrol merkezine görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra da 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

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Araştırmalar Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Manş Denizi

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