Emilliano Sala’nın vefatından tam 3 ay sonra babası Horacio Sala da hayatını kaybetti

Dünya futbolunu vefatıyla derin bir üzüntüye boğan Arjantinli yıldız Emilliano Sala’dan sonra babasından da kötü haber geldi.

Sala’nın 58 yaşındaki babası Horacio Sala, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İngiliz ve Arjantin basınına yansıyan haberlerde, baba Sala’nın oğlunun vefatından tam 3 ay sonra kalp krizi geçirerek, hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Sala'nın memleketi Progreso'nun belediye başkanlığını yürüten Julio Muller, basına yaptığı açıklamada "Maalesef 2019 yılı bizi şoke etmeyi sürdürüyor. Haberi sabah 5.00'te Horacio'nun eşinden öğrendim. Beni aradı ve yıkılmış bir hâldeydi. Doktorlar oradaydı ama ben eve ulaştığımda Horaico hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullandı.

Arjantin’deki bazı milletvekilleri tarafından doğrulanan habere göre, Emilliano Sala’nın vefatından sonra zor günler geçiren ve sıkıntılar yaşayan Horcaio Sala’nın yaşamını yitirdiği belirtildi.



