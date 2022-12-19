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Emily Atack'ın cinsel ilişki itirafları gündemde... "Seks hayatımın %90'ını numara yaparak geçirdiğimi biliyor musun?"

19.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz oyuncu Emily Atack cinsel hayatı konusunda konuşmaktan çekinmeyen bir isim. Son olarak oyuncunun seks itirafları The Sun'da gündeme geldi. Grup seksten haftalık ilişki sayısına kadar açık açık konuşmaktan çekinmeyen Atack herkesi şoke etti.

Emily Atack'ın cinsel ilişki itirafları gündemde... "Seks hayatımın %90'ını numara yaparak geçirdiğimi biliyor musun?"

The Inbetweeners'da Charlotte Hinchcliffe rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Emily Atack, seks hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme geliyor. Özel hayatına dair konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Atack'ın itiraflarını The Sun gündeme getirdi.

Atack kendisine sorulan "Bu hafta kaç kere seks yaptın?" sorusuna "Dört" yanıtını verdi.

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BARDA TANIŞTIĞI ADAM VE EŞİYLE...

Güzel isim ayrıca bir zamanlar evli bir çiftle grup seks yaptığını da açık açık anlattı. Oyuncu barda tanıştığı adamdan aldığı teklifi değerlendirdiğini söylerken "İkisi de bana aşık olmaya başlayana kadar her şey eğlenceliydi" dedi.

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Emily Atack bununla da kalmadı ve yatakta orgazm taklidi yaptığını itiraf etti. "Seks hayatımın %90'ını numara yaparak geçirdiğimi biliyor musun?" diyen oyuncu erkeklerin yatakta bencil olduğunu düşünüyor.

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cinsel ilişki Oyuncu aktan

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