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Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılmıştı! Şoke eden sözleri beğendi

31.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Emily Ratajkowski, 4 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard tarafından aldatılınca boşanma kararı aldı. Ratajkowski konuya dair açıklama yapmasa da beğendiği bazı yorumlar düşüncelerine ayna oldu. Ünlü modelin beğendiği o yorumlar gündeme de bomba gibi düştü.

Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılmıştı! Şoke eden sözleri beğendi

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard ile boşanma kararı aldı. Bear-McClard’ın, eşini defalarca kez aldattığı ortaya çıktı.

Ünlü modele yakın bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu.

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Emily Ratajkowski ise konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Ünlü model açıklama yapmadı ama kocasına dair şoke eden yorumları da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Emily Ratajkowski'nin beğendiği yorumlar arasında "O küçük k..tağın Emrata'yı aldattığına inanamıyorum", Sonunda o adamdan kurtulan Emrata, Tanrı'nın çok gerçek olduğunu kanıtlıyor", "Kızlar, Emrata'nın boşanmasını nasıl kutluyoruz?" yorumları öne çıktı.


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Emily Ratajkowski
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