Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılmıştı! Şoke eden sözleri beğendi

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard ile boşanma kararı aldı. Bear-McClard’ın, eşini defalarca kez aldattığı ortaya çıktı.

Ünlü modele yakın bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu.

Emily Ratajkowski ise konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Ünlü model açıklama yapmadı ama kocasına dair şoke eden yorumları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Emily Ratajkowski'nin beğendiği yorumlar arasında "O küçük k..tağın Emrata'yı aldattığına inanamıyorum", Sonunda o adamdan kurtulan Emrata, Tanrı'nın çok gerçek olduğunu kanıtlıyor", "Kızlar, Emrata'nın boşanmasını nasıl kutluyoruz?" yorumları öne çıktı.



