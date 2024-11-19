Emily Ratajkowski'nin cesur tarzı: Soğuk havaya aldırmadı

33 yaşındaki süper model Emily Ratajkowski, kırmızı bir kazakla objektif karşısına geçti. Kazağındaki cesur dekolte detayı, sıkı karın bölgesini ve yan göğsünü sergilemesine sebep oldu.

Dünyanın en seksi 100 kadını arasında olan modelin cesur tarzı tüm ilgiyi üzerine çekti. Ratajkowski'nin bu şık görünümü, takipçilerinin diline düştü.

Instagram'da 29.6 milyon takipçisine yaptığı paylaşımla, şeffaf siyah düşük bel midi etek, diz üstü çizmeler ve orta kısmında dev bir delik bulunan oversized kırmızı örme kazakla dikkatleri üzerine çekti.

Emily'nin cesur kombinini, bir elinde alüminyum kahve kupası, diğerinde ise kırmızı büyük çantalarla tamamlaması, alışverişin tadını çıkardığını gösterdi.

Kazak, sergilediği cesur tarzla adeta "şık ama rahat değil" mesajı veriyordu.

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski, son dönemde modellik kariyerine odaklanmışa benziyor. Emily Ratajkowski kariyeri boyunca Kayıp Kız, Acayip Güzelim, Welcome Home, Karanlıkta ve Aşkın Ritmi gibi yapımlarda rol aldı.