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Emily Ratajkowski'nin karın kaslarına eleştiri yağmuru! "Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim"

26.11.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde çarpıcı açıklamaları ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen ünlü model, oyuncu ve yazar Emily Ratajkowski, bu defa karın kaslarına yönelik eleştirileri yanıtladı. Ratajkowski, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere ateş püskürdü.

Emily Ratajkowski'nin karın kaslarına eleştiri yağmuru! "Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim"

Önceki Mart ayında ilk defa anne olan 30 yaşındaki Ratajkowski, Instagram hesabı üzerinden tartışma yaratan bir fotoğrafını paylaşarak, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

"BU BENİM VÜCUDUM"

Ünlü model, oyuncu ve yazar Emily Ratajkowski, paylaşımında vücudu yüzünden kendisini utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğini ifade etti.

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Emily Ratajkowski, eleştirilere yanıt olarak önceki haftalarda düzenlenen bir etkinlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı.

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"BENİ UTANDIRMAYA ÇALIŞANLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Paylaşımında karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giydiği fotoğrafıyla beraber şu ifadeleri not düştü: " Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım, çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum. Ama hey! Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim."

İşte Emily Ratajkowski'nin karın kaslarının çokça konuşulduğu o fotoğraf:

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Emily Ratajkowski
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