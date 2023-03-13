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Emily Ratajkowski Oscar Partisi'ne sütyensiz geldi! İç gösteren elbisesiyle olay oldu

13.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski, Vanity Fair’in Oscar sonrası düzenlenen partisinin mavi halısında yine herkesin önüne geçti. İç gösteren elbisesinin altına sütyen giymeyen Emily yine tüm bakışları üzerine çekti.

Emily Ratajkowski Oscar Partisi'ne sütyensiz geldi! İç gösteren elbisesiyle olay oldu

Vanity Fair’in Oscar sonrası düzenlenen partisine ünlüler akın etti. Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid gibi isimlerin geldiği partide model Emily Ratajkowski iddialı seçimiyle herkesin önüne geçti.

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Emily'nin gümüş rengi elbisesi, aksi takdirde açıkta kalacak olan göğüslerini kapatarak mütevazılığını zar zor koruyan kalın örgülere sahipti.

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Emily Ratajkowski, hayal gücüne çok az şey bırakan çarpıcı yarı saydam bir elbise ile partinin öne çıkan isimlerinden oldu. Pek çok güzel oyuncuyu gölgede bırakan model yine adından söz ettirdi.

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Sebastian Bear-McClard’dan ayrıldıktan sonra adı Pete Davidson ve Brad Pitt gibi gösteri dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle anılan Emily Ratajkowski, son dönemde aşk hayatıyla gündeme geliyordu.

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