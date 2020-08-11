SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Emily Rogawski,Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırdı: Beni getirmek istiyorlarsa müsaitim

Emily Rogawski,Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırdı: Beni getirmek istiyorlarsa müsaitim

FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

İngiliz devi Chelsea'de görev yapan Emily Rogawski'nin Trabzonspor sözleri bomba etkisi yarattı. Sosyal medya üzerinden Emily Rogawski'ye Trabzonspor'a gelmesi yönünde yoğun mesajlar gidince, Rogawski bordo mavili bir taraftarların mesajına kayıtsız kalmadı ve "Beni getirmek istiyorlarsa müsaitim" diyerek Trabzon'a gelme konusunda yeşil ışık yaktı.

Emily Rogawski,Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırdı: Beni getirmek istiyorlarsa müsaitim

Geçtiğimiz yıl devre arasında Trabzonspor'un başına geçen Eddie Newton'un ardından gözler Chelsea'ye çevrildi. En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu.Paylaşımlara cevap veren güzel psikolog bordo mavili taraftarın mesajını alıntılayarak "Ben bir doktor değilim ama Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan bir psikolog olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim." ifadelerini kullandı.

guzel-psikolog-emily-rogawski-paylasimiyla-718197_9665_4_b

Bu cevabın ardından mesaj yağmuruna tutulan Emily Rogawski daha sonra yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. "Spor psikolojisi diplomam var ama daha önce bir takım için çalışmadım" ifadelerini kullanıp temkinli davrandı.Ancak bu mesajı Trabzonspor taraftarını tatmin etmedi ve "Come to Trabzonspor" mesajını atmaya devam ettiler.

guzel-psikolog-emily-rogawski-paylasimiyla-718197_39_7_b

guzel-psikolog-emily-rogawski-paylasimiyla-718197_2856_5_b

guzel-psikolog-emily-rogawski-paylasimiyla-718197_4281_11_b

guzel-psikolog-emily-rogawski-paylasimiyla-718197_4940_6_b

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

G.Saray'dan bomba hamle! F.Bahçeli yıldız ile temas kurdu...

G.Saray'dan bomba hamle! F.Bahçeli yıldız ile temas kurdu...

Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor

Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beinsports iptal nasıl yapılır?

Beinsports iptal nasıl yapılır?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!

G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Rogawski,Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırdı: Beni getirmek istiyorlarsa müsaitim

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Hangi illerde halı sahalar açılıyor?

Halı sahalar için son dakika haberi geldi!

Ronaldinho 24 Ağustos tekrar mahkemeye çıkacak

Ronaldinho için kritik gün 24 Ağustos

Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson, çıplak fotoğrafını paylaştı

Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Melih Şendil'den özür mesajı

Melih Şendil'den özür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.