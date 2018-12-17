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Emina Jahovic ve Sadettin Saran evlenmeyi mi düşünüyor?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile boşandıktan hemen sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic yeniden evlenmeyi mi düşünüyor? Emina Jahovic bu sorulara bakın ne dedi.

Emina Jahovic ve Sadettin Saran evlenmeyi mi düşünüyor?

Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Nişantaşı’daydı.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir mekanda genç bir erkekle kahve içip sohbet eden Jahovic’e mekan çıkışı yanındaki erkek arkadaşı soruldu.

Şarkıcı, “Kendisi modacım Amor Gariboviç. Bana özel bir gece için harika bir elbise dikecek. Onun ayrıntılarını konuşuyorduk” cevabını verdi.

Emina Jahovic, “Sadettin bey ile evlilik düşünceniz var mı? sorusuna utangaç tavırlar ile cevap verirken, “Şu an güzel gidiyor, bakalım” dedi.

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