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Emine Bulut anısına tüm maçlar 1 dakika geç başlayacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Emine Bulut anısına tüm maçlar 1 dakika geç başlayacak

Kırıkkale'de eski eşi tarafından canice öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 2019-2020 sezonu tff Emine Bulut

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