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Emine Ün'den sevenlerini üzen haber! Emine Ün koronavirüse yakalandı!

14.08.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Emine Ün, 90'lı yıllara İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın da ilgi odağı. Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Emine Ün, hayranları bu kez üzdü. Emine Ün, koronavirüse yakalandı.

Emine Ün'den sevenlerini üzen haber! Emine Ün koronavirüse yakalandı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyayı sık sık kullandığı bilinen Emine Ün, bu kez hayranlarını üzen bir haber verdi. Başlayacak 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkmaya hazırlanan Emine Ün, yapılan koronavirüs testinin 'pozitif' olduğunu duyurdu.

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"UMARIM EN KISA ZAMANDA İYİLEŞECEĞİM"

Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Ün, "Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken malesef COVİD-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda da iyileşeceğim. Güzel mesajlarını ve dileklerini ileten tüm tanıdığım, tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Emine Ün
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