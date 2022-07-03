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Emine Ün'ün eski kocası Tolga Karataş ve Mine Ün'ün mesajlaşmaları ortaya çıktı" iddiası... "Seni yerim"

03.07.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün'ün boşandığı eşi Tolga Karakaş'ın Ün'ün kardeşi Mine Ün ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Taraflardan açıklama gelirken Takvim'in haberine göre Karakaş ve Mine Ün'ün mesajları ortaya çıktı. İşte şoke eden ilişkiye dair detaylar...

Emine Ün'ün eski kocası Tolga Karataş ve Mine Ün'ün mesajlaşmaları ortaya çıktı" iddiası... "Seni yerim"

Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ile eski eşi Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Karakaş, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü. Bunu öğrenen ünlü oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

Tolga Karakaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim, eski eşinin bir anne olmasından dolayı bu zamana kadar sessiz kalmıştır" denildi.

Ekran Alıntısı

"GÖRÜNTÜLERİ VAR" İDDİASI

Tolga Karakaş'ın avukatı, "Haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Karakaş, Emine Ün'den 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşandı. Müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır" dedi.

Takvim'in haberine göre; Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.

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İŞTE O İLGİNÇ MESAJLAR

TOLGA KARAKAŞ: Seni de yerim.
MİNE ÜN: Kokunu yerim. Uyu ve rüyanda beni gör. Başka bir şey görme.
TOLGA KARAKAŞ: Çok seviyorum.
MİNE ÜN: Ben de.
MİNE ÜN: O bakışına ölürüm.
TOLGA KARAKAŞ'tan kalp ve mutluluk emojisi.
MİNE ÜN'den yeni bir fotoğraf daha. Tolga Karataş'tan 'bak yapma' mesajı...

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Emine Ün tolga karakaş
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