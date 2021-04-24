Emine Ün ve Tolga Karakaş çifti boşanıyor

Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş'ın neden boşandığı merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek beraber ortak düşüncemiz neticesinde ayrılık kararı aldık. Bu dünyada ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını ifade etti.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru adında bir kızı var.



